Alvarito: "No hay palabras para esto, no sé qué decir"

Alvarito, uno de los protagonistas de la gesta del BeSoccer UMA Antequera en Jaén, metiendo a un equipo de Segunda en la final de la Copa del Rey, hablaba así de cómo fue el partido. "En la segunda parte se me subían los abductores, había músculos que yo no sabía ni que existían. Ha habido muchas tensión, muchos minutos. Ha valido la pena. Ya venir hasta aquí era un premio inimaginable y esto no hay palabras, hemos competido de tú a tú ante un gran rival de Primera. No sé qué decir", decía emocionado el jugador universitario en Teledeporte.