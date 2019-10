Álvaro Fontes regresa al Campeonato de España de Resistencia

Álvaro Fontes disputará este próximo fin de semana la cuarta y penúltima cita del Campeonato de España de Resistencia que se disputará en el Circuito del Jarama. El piloto malagueño, que venció este mismo certamen en 2015, volverá a sentarse al volante del mismo CUPRA TCR de PCR Sport con el que ya participó en la cita inaugural que se celebró en el Circuito de Navarra el pasado mes de abril.

De igual forma, Fontes tendrá en Guillermo Aso a su compañero de equipo, revelándose en las dos carreras en Los Arcos como una de las duplas más potentes de la categoría TCR, la más numerosa y competitiva del campeonato. Fontes terminó segundo en una de las carreras en Navarra mientras en la otra un golpe de un doblado le obligó a abandonar cuando marchaba como líder destacado de su categoría.

“Llego con toda la ilusión del mundo de volver a correr en el Campeonato de España de Resistencia, uno de los campeonatos de los que guardo mejor recuerdo. No en vano, me impuse en el Trofeo SEAT León, la Clase 1 y D1 en 2015 en una temporada mágica en el que pude compartir el coche con pilotos como Mikel Azcona o Jordi Oriola”, explicó un Fontes que también remarcó: “Siempre es un placer volver a correr con los coches de PCR Sport, grandes profesionales y amigos, y con Guillermo, otro buen amigo de las carreras. Somos una combinación ganadora como demuestra que ya ganamos nuestra categoría en los 500 kilómetros de Alcañiz de hacer un par de años, y en Navarra habríamos vuelto a imponernos de no haber sido porque un rival me echó de pista cuando marchaba líder con una cómoda ventaja. Al menos pudimos resarcirnos en la segunda carrera y terminamos segundos. Vamos con muchas ganas de luchar por la victoria y esperamos poder concretarlo en un circuito como el del Jarama que me encanta".

Tras los entrenamientos de clasificación del sábado, las dos carreras serán la jornada dominical a las 10:00 y 15:15 horas, con una duración de 48 minutos más una vuelta cada una de ellas. Podrán seguirse en directo por el streaming de La Liga Sports.