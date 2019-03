Álvaro Fontes, en el arranque de la Ultimate Cup

Álvaro Fontes estará este próximo fin de semana en la parrilla de salida del campeonato Ultimate Cup Series, certamen de resistencia heredero del V de V en el que el piloto malagueño ya participó en pasadas campañas. Pero no será el único reencuentro de Fontes y es que el andaluz pilotará en Estoril el Ligier-Nissan JS P3 LMP3 de Speed Factory, una montura y una estructura que también son viejas conocidas del piloto.

El campeonato, ahora dependiente del Automobile Club de l'Ouest (A.C.O), ha previsto su arranque este fin de semana en suelo portugués con una carrera de cuatro horas de duración. “Estoy feliz de poder disfrutar esta participación en un campeonato europeo como el Ultimate Cup Series. No estaba previsto inicialmente en mi calendario pero ha surgido la oportunidad y no podía dejarla pasar pues, gracias al ACO, el campeonato ahora goza de una salud excelente. Me voy a reencontrar con Speed Factory, un equipo que conozco bien con Dalius Steponavicius a la cabeza, y pilotando un prototipo como el Ligier que siempre es una delicia”, explica Fontes.

Añade el malagueño que “junto a mi compañero Miguel Abelló espero poder rendir a un gran nivel para intentar conseguir un buen resultado en Estoril. Cuento con bastante experiencia en este circuito, tanto en seco como en mojado, que espero que sea un buen punto de partida sobre el que comenzar a trabajar desde que me suba por primera vez al coche.” Los entrenamientos de la categoría PROTO Endurance se disputarán el sábado a primera hora de la mañana con la carrera prevista esa misma jornada a partir de las 15.49