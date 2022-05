Álvaro Fontes sobrevive al reto de Nürburgring

Álvaro Fontes sobrevivió junto a sus compañeros a una complicadísima quincuagésima edición de las 24 horas de Nürburgring. El piloto malagueño, en su participación número 300 en una competición deportiva, ha alcanzado su objetivo de llegar a meta en las 24 horas al volante del BMW M240i Racing Cup de Adrenalin Motorsport Team Alzner Automotive compartido con el español Guillermo Aso y los alemanes Harald Leppert y Ronny Leppert. Además han terminado logrando una cuarta posición en su categoría, un resultado excelente teniendo en cuenta la dificultad que entraña la prueba alemana.

En los entrenamientos, los pilotos del BMW que lucía el dorsal 242 pararon el cronómetro en una vuelta de 10m03.094s con la que completaron el cuarto registro más rápido de su categoría al monumental trazado de más de veinte kilómetros. La experiencia que atesora en competición Fontes hizo que fuese el designado para afrontar el siempre exigente momento de la salida. Marcando una vuelta rápida de 9m43.014s, el andaluz completó la primera hora de carrera en cuarta posición a menos de un minuto del líder. Aso se subió a continuación tras seis vueltas y prosiguió la remontada siendo segundo al final de su relevo. Pero la inexperiencia de los pilotos alemanes hizo que, tras algo más de dos horas, un golpe por detrás le llevase a uno de ellos fuera de la pista chocando contra las protecciones.

Comenzó entonces un frenético trabajo contrarreloj de los mecánicos para reparar el BMW y devolverlo a la pista al filo de la medianoche. Desde las últimas posiciones, y con los dos españoles liderando la remontada, el BMW M240i Racing Cup pasó por meta tras 100 vueltas en cuarta posición.

“Estoy realmente feliz de haber podido terminar esta carrera, además con un buen resultado. Es un evento espectacular y también muy difícil. Este año hemos tenido de todo, desde lluvia a granizo, pero hemos sabido esquivar todos los desafíos y llevar el coche a meta. Diría que la mitad de los 140 participantes, incluidos los equipos oficiales, hemos tenido una u otra incidencia”, explicaba Fontes. El piloto andaluz añadía que “a título personal estoy contento por mi pilotaje, me he sentido muy cómodo en todos los relevos y condiciones y ha quedado demostrado con la velocidad que he tenido en pista. Lástima del golpe que uno de nuestros compañeros tuvo porque hemos estado cerca del podio y sin él estábamos para luchar por todo. Volveremos sin duda a esta carrera que es mucho más que una prueba automovilística. Es una auténtica fiesta para pilotos, equipos y espectadores. En definitiva, estoy entusiasmado por esta segunda participación".