Ana Pocek, ex del Unicaja, fichaje de relumbrón del CAB Estepona

El nombre de Ana Pocek se podría escribir con ‘de’. ‘De’ de desequilibrante, determinante o dominadora. La interior montenegrina de 27 años y 1,89 metros de estatura llega a Estepona para completar el ilusionante plantel del CAB, Estepona, Costa del Sol para su primera temporada en Liga Femenina Challenge. La jugadora cuenta con experiencia en Liga Femenina Endesa, sabe lo que es lograr un ascenso a dicha categoría siendo pieza importante (Valencia Basket, temporada 2017/18) y las dos últimas campañas ha sido pilar fundamental de Unicaja. Lejos de España, su currículo la definiría como una trotamundos, habiendo jugado en países como Chipre, Turquía, Eslovenia, República Checa, Francia, Egipto, Bulgaria, Polonia y Montenegro.

Su juego le permite ser una amenaza desde cualquier posición del campo, pues cuenta con una excelente mano desde larga distancia, lo que obliga a las defensas rivales a no poder flotarla, pero también puede fabricarse sus propias canastas en las inmediaciones del aro, ya sea de espaldas al mismo o encarándolo, lo que le convierte en una jugadora muy difícil de defender. Si a eso se le suma su gran capacidad reboteadora y visión de juego, el resultado es una jugadora completamente determinante, como ha demostrado en las últimas temporadas en Liga Femenina 2.

Los guarismos que firmó en los 14 encuentros que pudo disputar antes de lesionarse hablan por sí solos: 16,6 puntos, 8.9 rebotes, 2,1 asistencias, 2,5 recuperaciones, 5,1 faltas recibidas y 20,3 créditos de valoración de media, todo ello en tan solo 25 minutos en pistas. Unas cifras que, en el primer mes de competición, y tras una exhibición ante La Salle Melilla (35 puntos, 13 rebotes y 3 asistencias para 47 de valoración), superaban los 22 puntos, 10 rebotes y 30 de valoración de media.

Una líder natural que llega a Estepona para dar un mayor equilibrio entre el juego interior y exterior, sumar veteranía y dar un salto de calidad que permita al conjunto de la Costa del Sol afrontar la nueva temporada con mimbres para competir contra cualquier equipo, a pesar del gran nivel que muestran todos los planteles de la categoría, que promete ser muy igualada y, sobre todo, divertida de ver para el aficionado y de disputar para las jugadoras, pero donde cada victoria supondrá un esfuerzo y concentración durante los 40 minutos de partido.

“Va a ser una de las jugadoras más importantes de la competición”

Bea Pacheco, entrenadora del primer equipo, valoró el fichaje de Pocek: “Creo que no necesita presentación. Es una jugadora Top y creo que va a ser de las más importantes de la competición”. La entrenadora madrileña define a la nueva interior del CAB, Estepona, Jardín de la Costa del Sol como una jugadora “que va a generar muchas situaciones tanto de uno contra uno como en el poste alto y en el poste bajo” y asegura que es “tan inteligente que va a hacer mejor a todo el mundo seguro”. Pacheco se mostró “muy contenta” por tener ya a todo el plantel, a falta de que Viegas y Cazorla regresen del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas y apuntó: “Ahora debemos tener paciencia para ir juntando poco a poco todas las piezas que tenemos. Hay que agradecer al club el esfuerzo que ha hecho para lograr un equipo muy competitivo. Ahora está en nuestra mano dar alegrías a la afición y que funcionemos como equipo”.

“Estepona tiene una buena plantilla, quiere pelear por estar en lo más alto y es un lugar agradable para vivir. Eso fue suficiente para firmar”

La nueva interior del CAB, Estepona, Jardín de la Costa del Sol cuando comienza a hablar sobre lo que espera de la próxima temporada repite con asiduidad una palabra: equipo. Eso define su forma de ver y entender el baloncesto. Pocek asegura que la LF Challenge “va a tener muy buen nivel”, aunque no esconde que para ella “no es importante el nivel de las jugadoras”, sino “conseguir que las jugadoras se conjunten y encontrar cada una su lugar en el equipo cuanto antes”, una clave para afrontar cada temporada y declaración de intenciones sobre lo que debe ser el trabajo de pretemporada. Pocek se define como “una enamorada de España”, una de las razones por las que no dudó en escuchar la oferta del cuadro esteponero. “Este verano tuve muchas ofertas (de ligas de más nivel y muy superiores en el plano económico), pero soy una jugadora que no mira el nombre de la liga o del equipo, sino que busca poder disfrutar del trabajo y ser feliz en el equipo y la ciudad donde juego. Por eso escuché la oferta del CAB Estepona”, explica la montenegrina.

“Estepona tiene una buena plantilla, es un equipo serio y me habían dicho que la gente aquí era muy agradable. El club quiere pelear por estar en lo más alto y es un lugar agradable para vivir. Eso fue suficiente para firmar aquí y ahora estoy deseando hacer una gran temporada para el equipo”, comenta Pocek, que dice de sus compañeras que son “de gran nivel” y espera “jugar bien como equipo, algo que conseguiremos trabajando juntas”.

Por último, Pocek, que allá por donde pasa deja muy buenos recuerdos en la afición de su equipo, no solo por su buen hacer en la pista, sino también por su cercanía con los seguidores del club, quiso dirigirse a aquellos que este año, esperemos, llenarán la grada del Pineda. “Este año más que nunca necesitamos vuestro apoyo. Estoy segura que os sentiremos en cada partido. Nos vemos muy pronto”, concluye.