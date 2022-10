Las Andalucía Youth Finals fueron el ensayo de las finales de la Copa Davis en Málaga

Las Andalucía Youth Finals finalizaron por todo lo alto en el Club de Tenis de Málaga después de un fin de semana de diversión, juego en equipo y tenis de calidad, que se resolvió en la final con victoria de Canadá, representado por el CT Almería ante España (CT Málaga) en una final muy pareja. Durante todo el fin de semana, 8 clubes de tenis de toda Andalucía imitaron el formato de la Davis Cup representando a cada uno de los países participantes en un campeonato mixto sub 14 que ha sido toda una fiesta. David Ferrer, director de las Davis Cup Finals; Pato Clavet, subdirector del torneo; Ignacio Gómez Camarero, Gerente de Málaga Deporte y Eventos y Borja Vivas, director del Área de Deportes de la Diputación de Málaga, clausuraron el evento con la entrega de premios a los finalistas, si bien todos los participantes pudieron llevarse su regalo durante dos días difíciles de olvidar acompañados de familiares y amigos.



"Me supone una alegría tremenda ver este ambiente de tenis. Me recuerda a mi infancia. Los jugadores han podido disfrutar de una competición diferente, donde forman parte de un equipo, y eso es bonito. Como director de las Davis Cup Finals me siento muy satisfecho. Doy las gracias a la Federación Andaluza y a las autoridades, porque hay un gran trabajo detrás con Kosmos. Queremos que el tenis sea cercano para todos. Me alegra apoyar esta iniciativa con la que poder fomentar el deporte", destacó David Ferrer.



Ignacio Gómez Camarero dijo: "La Davis Cup no es solo el evento que se va a celebrar en el Martín Carpena, también destacamos el hecho integrador y socializador que tiene el tenis con la gente joven como hemos visto en el CT Málaga. Se nota que los jóvenes tienen ganas de tenis. Estamos todas las instituciones volcadas, es un evento top y nuestra involucración es máxima. Ya se empieza a respirar ambiente de tenis en la ciudad". Por su parte, Borja Vivas, valoró la importancia de "iniciativas como esta, que hacen que Málaga se vuelque con el tenis. Para la Diputación, la Davis Cup es el evento del año e iniciativas como estas las valoramos mucho, porque sus beneficios se quedan aquí. Más allá del evento, queda un poso en Málaga y nos gusta que la gente joven se enganche a este deporte".



En la intensa jornada del sábado, el cuadro dibujó dos semifinales de mucho nivel con Estados Unidos (RC Pineda de Sevilla) ante Canadá (CT Almería) por un lado y Australia (C. Nazaret de Cádiz) contra España (CT Málaga) por el otro. En la gran final entre Canadá y España, Daniel, Manuel, Andrea y Gloria resultaron vencedores y levantaron la copa bajo la bandera canadiense después de una eliminatoria muy igualada que solo se resolvió en el dobles mixto final. El premio, además de la medalla, el trofeo, mochilas Wilson y equipaciones de Adidas, fue una preciada entrada doble para la gran final de la Davis Cup by Rakuten.



"Nuestros entrenadores y familias están muy orgullosos. El último punto ha sido muy emocionante porque ha sido con el que nos hemos llevado la copa", comentaron los ganadores, que pudieron disfrutar de dos días espectaculares de tenis. "Ha sido una fin de semana increíble, normalmente los chicos no tienen la oportunidad de disputar un torneo como este y tanto la convivencia como la competición las han disfrutado", dijo Gustavo, capitán del equipo.



El fin de semana se completó con el penúltimo de los Street Tennis que recorren Andalucía desde hace más de un mes, varias pistas de minitenis abiertas a niños y niñas de todas las edades, además de un clínic impartido por Ferrer y Clavet sobre la tierra batida de las instalaciones pertenecientes al Club de Tenis Málaga.



Las Andalucía Youth Finals son una competición mixta, organizada por Kosmos con la colaboración de la Federación Andaluza de Tenis y las instituciones de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga. Los equipos cuentan con dos chicos y dos chicas y se miden en un partido individual masculino, otro femenino y un dobles mixto, en duelos al mejor de tres super tie breaks (10 puntos) que garantizan la emoción y la diversión. Todos los participantes han recibido una entrada doble para poder asistir al Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga y vivir en directo la Davis Cup Final 8.

Clubes participantes (por provincias)

Jaén: C.T. Isturgi (Italia)

Sevilla: Real Club Pineda (Estados Unidos)

Granada: Campus Tenis Club Granada (Alemania)

Almería: C.T. Almería (Canadá)

Cádiz: Club Nazaret (Australia)

Córdoba: Real Aeroclub Córdoba (Países Bajos)

Huelva: Real Club Recreativo de Huelva (Croacia)

Málaga: C.T. Málaga (España)

Tennis Health es una iniciativa de Kosmos que nació en 2019 y desde entonces han podido disfrutar miles de niños y niñas. Su objetivo es promocionar el tenis y promover sus valores, haciendo hincapié en los hábitos de vida saludables, demostrando su compromiso no solo con la organización de un evento tenístico del más alto nivel como las Davis Cup by Rakuten Finals, sino también con el deporte para los más jóvenes en el territorio donde se decide al campeón del mundo de tenis.