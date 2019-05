El Andorra de Piqué sube a tercera

El Fútbol Club Andorra, que lidera desde los despachos Gerard Piqué con su empresa Kosmos Holding, consiguió este domingo el ascenso a la tercera división española después de superar por 3-0 al UD Viladecans.

El equipo dirigido por Gabri García -ex jugador del FC Barcelona y Ajax Amsterdam- y que tiene como segundo a Albert Jorquera -ex portero del FC Barcelona- tenía que ganar para quedar campeón del grupo 2 de primera catalana y se impuso en Prada de Moles de Encamp, totalmente lleno, con goles de Rubén Bover -fue compañero de Raúl González Blanco en el Cosmos de Nueva York-, Ernest Forgas y el andorrano Ludovic Clemente, más conocido como Ludo.

El CE Manresa acabó segundo a un punto de los andorranos.

El central del FC Barcelona Gerard Piqué no se presentó a Prada de Moles después de perder el sábado por la noche la Copa del Rey en Sevilla contra el Valencia.

Desde la llegada de Gerard Piqué al club, con su proyecto ambicioso, el equipo estaba 12º a 14 puntos del primero, el Mollerussa, y 11 del segundo, el UD Viladecans.

Con Gabri García y Albert Jorquera en el banquillo y con muchísimos fichajes dónde destaca el medio ex FC Barcelona, Martí Riverola, los andorranos sumaron 22 jornadas consecutivas sin derrotas y sólo perdieron un partido, el primero del proyecto en Almacelles.

El Andorra, campeón de una Copa Cataluña, vuelve a tercera división, donde no jugaba desde el 19 de mayo del 2002 cuando perdieron 0 a 2 contra el Tàrrega y descendieron como último clasificado.

"Gerard Piqué tiene muchísima culpa en este ascenso porque al final es su idea, su proyecto y su ambición. Sin él no estaríamos aquí. Sin su gente seria imposible. El proyecto es muy ambicioso y la ambición de él es muy grande. Además el país está involucrado. Tenemos muchas ganas de crecer todos", comentó Gabri García, que también hablo de la ausencia de Gerard Piqué. "Le hubiese gustado venir pero las circunstancias son las que son. Es comprensible y ayer no fue como esperamos. ¿Si he hablado con él? No? Durante el día no hemos tenido comunicación". EFE