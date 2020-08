Andrea Luque y Merche Gómez se quedan en el Rincón Fertilidad Málaga Norte

El Rincón Fertilidad Málaga Norte anunció la renovación de dos jugadoras de su cantera para continuar en el proyecto del conjunto que milita en la División de Honor Plata. La extremo izquierdo Andrea Luque y la portera Merche Gómez han extendido su vinculación al conjunto malacitano. La primera ya compatibilizaba su participación en la escuadra de Primera División Nacional con el Málaga Norte y Gómez completará su tercera campaña bajo el arco del equipo.

Para la entrenadora del Rincón Fertilidad Málaga Norte, Laura Plaza, la continuidad de las dos jugadoras recién renovadas es un punto muy positivo para el plantel: "Estoy contenta por las renovaciones de dos canteranas del club, comenzando por Merche Gómez, que es un gran seguro en la portería, comprometida y con ganas. Y siguiendo con Andrea Luque, teniendo la oportunidad de jugar directamente en Plata, ya que el año pasado aportó su granito de arena teniendo ficha en el Primera Nacional y demostró compromiso y ganas de aprender, ganándose a pulso la renovación. Las dos jugadoras se lo merecen muchísimo, estoy muy contenta de poder trabajar con ellas".

Para Andrea Luque es el momento de confirmar su progresión en un nivel competitivo alto: “Estoy muy ilusionada por ser parte del equipo de Plata. Desde que me dieron la oportunidad la temporada pasada de doblar con el equipo superior, no lo pensé. Siempre he querido superarme a mí misma y ahora lucharé y trabajaré duro para ayudar al equipo y devolver la confianza que Laura ha depositado en mí”.

"La temporada pasada creo que empezamos con mucha ilusión y ganas. Por eso conseguimos superarla, a pesar de los imprevistos que se nos presentaron, gracias a la actitud de todas y al trabajo del equipo. Este año pienso que esa ilusión y ganas se han multiplicado, lo que creo que nos permitirá trabajar y luchar mucho más por mejorar los logros de la temporada pasada, tanto a nivel individual como grupal", explicó la guardameta Merche Gómez a los medios del equipo malagueño.