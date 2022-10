Andy Murray piropea a Davidovich antes del encuentro en Gijón

El ex número uno mundial Andy Murray, que competirá en el Gijón Open ATP 250 como invitado, ha vaticinado este lunes que el partido que le enfrentará al malagueño Alejandro Davidovich en la primera ronda de la fase final de esta competición será un "buen" encuentro, y ha destacado el "alto nivel" que presenta el cuadro final con "varios jugadores top".

"No creo que nos hayamos enfrentado nunca, pero hemos entrenado juntos en varias ocasiones", dijo el escocés en la rueda de prensa en la que ha señalado que Davidovich ha jugado "muy bien este año y ha conseguido unos buenos resultados", entre los que ha citado la victoria sobre Novak Djokovic en Montecarlo.

Murray ha agregado que quien será su rival también ha jugado "bien en el US Open, donde perdió un partido muy disputado en cuarta ronda contra Berrettini", y ha subrayado que cree que "a él le gusta jugar en la pista rápida y será un buen partido".

Así lo ha dicho en la ciudad asturiana, adonde llegó el pasado viernes para tomar parte en el Gijón Open, cuyo cuadro final se disputa desde este lunes al próximo domingo con la participación de 28 tenista, cuyo ganador percibirá un premio en metálico de 93.000 dólares estadounidenses.

"Me parece un buen cuadro que nos dará algunos buenos partidos", ha indicado Murray en relación al "alto" nivel de la competición, que en comparación con el torneo celebrado en Italia esta semana considera que presenta un cuadro "más duro, y también están aquí "muchos de los mejores jugadores españoles, y siempre es difícil jugar contra ellos en su casa".

Sobre su estado físico para afrontar el Gijón Open, el ex número uno mundial ha apuntado que después del US Open y la Laver Cup no ha jugado "mucho a tenis", solo dos partidos de individual durante el último mes.

"Me encuentro fresco, la semana pasada me encontré bastante mal y no pude jugar el torneo en Astaná, pero pude descansar durante cinco días y llegué aquí pronto para entrenar y acostumbrarme a las condiciones", ha señalado.

En opinión de Murray: "Es fantástico jugar aquí en España, ya que el deporte forma gran parte de la cultura española, esto lo sé gracias a mi época de cuando entrenaba en Barcelona".

El escocés ha destacado que ha habido "mucho público" en las gradas durante la fase previa y está "seguro de que será el caso durante el torneo" .

En relación al cuadro principal ha destacado que cuenta con "varios jugadores top", como Dominic Thiem que está "volviendo de una lesión", Sebastian Korda, "uno de los mejores jugadores jóvenes ahora mismo", y otros "muy jóvenes" como Martín Landaluce, al que ve "mucho potencial"