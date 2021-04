Ángel González: "Aybar seguirá hasta que él quiera"

El presidente del Antequera, Ángel González, se puso en contacto con este periódico para puntualizar la información publicada ayer en la que se relataban varios cambios estructurales importantes en la entidad de El Torcal, inmersa en la fase de ascenso a Segunda RFEF, para la temporada próxima. El equipo verdiblanco juega este domingo en Torredonjimeno (18:30). González asegura que no es posible la entrada por los estatutos del club de un inversor externo al no ser sociedad anónima, aunque una operación parecida se ha hecho sin problemas en otros clubes de la categoría, como en el Vélez con inversores suecos, con cambio en la presidencia incluido en ese caso. Según pudo saber este periódico, hay conversaciones avanzadas para que se dé esa situación, extremo que González niega. Según la información de la que dispone Málaga Hoy, una de las reuniones se produjo el pasado 28 de marzo en un restaurante cercano a El Maulí, el mismo día que se jugaba la última jornada de la fase regular de Tercera.

Admite González que sí se se está en tratos con empresas de representación de jugadores para traer jugadores auspiciados por fondos de inversión. "Es inasumible el gasto en plantilla actual, no podemos sostenerlo y hay que abrirse a recibir jugadores respaldados por fondos de inversión que cubran los gastos en salarios de varios futbolistas para bajar el coste total. Hay clubes en la categoría que funcionan así. Acerca de la entrada de rusos en el club me llegaron mensajes desde jugadores del Torremolinos en las que me lo aseguraban y también me consta que se decía en el vestuario del El Palo, pero no es así, los estatutos nuestros no lo permiten", decía el presidente del club antequerano, que confirmaba que habían existido conversaciones con Edu Espada, agente de futbolistas: "Sí, es cierto que hemos hablado para trabajar en esa posibilidad de que vengan jugadores con fondos de inversión detrás asumiendo sus fichas, para trabajar en esa colaboración. Ellos muestran a sus jugadores y a nosotros no nos cuestan esas fichas, es necesario para rebajar el coste. Tenemos cuatro tramos salariales. Si son jugadores de calidad para el primer tramo y te lo ahorras, baja el presupuesto bastante cantidad".

Sobre el próximo nombramiento al acabar la temporada de Alberto Aguilar, actual jugador del equipo, como director deportivo Ángel González aseveraba que "es un perfil que me gusta, yo quiero descargarme del aspecto deportivo. Por su trayectoria nos da prestigio, ha estado aquí varios años y tenemos buena relación. Pero él todavía no me ha comunicado que se retira del fútbol, hay que esperar a que acabe la temporada para que, según la decisión que tome, pueda ser efectivo que dé ese paso", proseguía el presidente, que reconocía que había tenido una "fricción" con el entrenador, José Jesús Aybar, pero que "estará en el banquillo hasta que él quiera. Aunque sé que está cercano el día que se vaya porque el esfuerzo que hace diariamente para venir y regresar a Jaén por el dinero que gana es inhumano y lleva así seis años. No me gustó una cosa que pasó en el vestuario y es algo que tendremos que tratar a final de temporada y varios jugadores no seguirán, es lo que le comuniqué. Pero, si el equipo asciende, Aybar será el entrenador del equipo".

Según pudo pulsar este medio, varios jugadores corroboraron la veracidad de la noticia publicada ayer por este periódico, que fue muy comentada en el seno del vestuario y que causó malestar en el entrenador, José Jesús Aybar, que lleva desde 2015 en el banquillo, y con el que no se cuenta para la próxima temporada, aunque Ángel González lo niega y asegura que seguirá hasta que él desee.