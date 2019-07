El regatista profesional Ángel Medina navegó de Málaga a Melilla, superando así el ‘Reto Windsurfing: Dos continentes’. Por su parte, Carlos Toro ha estado cuatro horas en el agua, pero las embarcaciones de apoyo no han podido continuar debido al oleaje.

La aventura comenzó a las 9:00 horas desde el Real Club El Candado (Málaga) con un fuerte viento de poniente, tal y como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había comunicado. Este desafío entra en el récord Guinness, ya que Ángel Medina navegó en mar abierto, sin escalas, sin relevos y sin parar durante 19 horas, recorriendo 235 kilómetros sobre la tabla.

El windsurfista entró en el puerto melillense a las 4:00 horas, empujado por los ánimos de amigos y compañeros. "Ha sido duro y estoy cansado, pero me hace gran ilusión", confesó Medina al llegar. "Mucho mérito tienen ellos (la tripulación de sus barcos de apoyo) porque estaba duro fuera. Ha habido una parte que no tenía claro si íbamos a llegar porque no lograba coger el rumbo".

La travesía se ha podido seguir en tiempo real a través de internet gracias a Sailing Control que ha geolocalizado la posición de los dos regatistas y sus embarcaciones de apoyo durante el trayecto.