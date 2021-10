El Antequera Costa del Sol recibe al Getafe en El Maulí (13:00)

El Antequera Costa del Sol afronta la tercera jornada de la temporada después de sellar la primera victoria. Será el segundo partido en casa, que se celebrará en el Pabellón Municipal Agustín Rodríguez ‘El Maulí’ porque el Fernando Argüelles está ocupado por el Iberoquinoa Antequera con un encuentro de la Liga Asobal. Este domingo el segundo equipo del Costa del Sol Málaga recibe al Club Balonmano Getasur (13:00 horas) con el objetivo de darle continuidad a esas buenas sensaciones encontradas días atrás en Madrid. El reto de encontrar la regularidad.

El triunfo en San Sebastián de los Reyes supuso un empujón de confianza. "La victoria de la semana pasada ha condicionado el trabajo de ésta, ha aumentado la ilusión y la confianza en las posibilidades de este grupo de cara a conseguir buenos resultados. No obstante es una semana trampa que nos pone a prueba porque a priori el rival que tenemos es de los que tienen que luchar por no descender y son peligrosos en estos contextos de relajación. De hecho, lleva varios años por no descender y si no lo ha hecho es porque sabe robar puntos cuando nadie lo espera", explica el entrenador José Luis Parra, que analiza al rival: "Con esa cautela y analizando mucho el juego de ellas, a pesar de que no derrochan despliegues técnicos pero sí mucha voluntad, fuerza y disciplina táctica, estamos buscando las vías de aguas más efectivas para que tengamos una participación de todas las jugadoras y un partido controlado de principio a fin que todavía no lo hemos logrado en estas dos primeras jornadas".