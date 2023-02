El Antequera Costa del Sol suma otra derrota a domicilio (32-24)

El Antequera Costa del Sol cayó de manera holgada en el derbi andaluz de esta jornada en el Grupo 4 de la División de Honor Plata. El Balonmano Montequinto Proin Ciudad de Dos Hermanas se mostró superior en la pista y se llevó una victoria holgada (32-24). Les está costando a las panteras de plata encadenar buenos resultados en esta parte de la temporada, aunque bien es cierto que las lesiones no están ayudando. No obstante, sigue en una zona tranquila de la clasificación, aunque ya sin un colchón con sus perseguidores.

Aunque las primeras ventajas eran para las de Jesús Márquez (1-2), pronto las sevillanas tomaban el control del choque. Y cogían una ventaja que ya sería insalvable para las malagueñas, que veían como la tijera se abría. El 8-4 o el 10-5 ya mandaba señales de alerta y que había oportunidad de romper el encuentro desde bien temprano. Recortaban las visitantes, que comprimían hasta el 10-8. Fue un espejismo porque el Balonmano Montequinto pisaba el acelerador de nuevo y al descanso mandaba por 16-11.

María Pérez tomaba protagonismo y anotaba varios goles que permitían que la distancia no fuera mayor. La primera línea volvería a terminar en la decena. Pero no había juego para acercarse y competir por el triunfo. Cerraban dos puntos importantes las sevillanas y tendrá que seguir mejorando el Antequera Costa del Sol, que no encontró el camino aún desde el parón. Este sábado recibe en casa al Adesal Córdoba, quinto a siete puntos.