El Antequera pierde ante el colista y el Vélez empata en Maspalomas

Decepcionante la derrota del Antequera ante el colista del Grupo 4 de la Segunda RFEF, el Panaderías Pulido (1-2), que hasta ahora no había conseguido ganar en ningún partido de la temporada. El equipo canario se adelantó con un tanto en el minuto 28, pero rápidamente empataron los de Nacho, con una gran jugada de Ale Escardó, que asistió a Sergio García para que, dos minutos después, igualara la contienda. Acto seguido, una roja directa a Luismi dejó el partido descompensado. El partido estuvo equilibrado desde entonces, pero los canarios consiguieron un gol definitivo en el descuento para llevarse los tres puntos y dejar sin ninguno a los antequeranos, que podían haberse colocado cuartos de haber ganado. Se quedan en la octava posición con 19 puntos.

Mientras, el Vélez igualó en el campo del San Fernando, esta vez en tierras canarias. El equipo de Miguel Ángel Beas se desplazaba hasta Maspalomas intentando sacar algo mejor que el empate, pero no puedo pese a contar con numerosas ocasiones para abrir el marcador. Jugó bien y creó opciones, pero no concretó el equipo axárquico, que no obstante se queda con 17 puntos en la décima posición, en zona templada de la tabla, con tres de ventaja sobre el descenso y a cuatro de los puestos de liguilla.