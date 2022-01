El Antequera saca un punto ante el Coria en El Maulí (0-0)

El Antequera no pudo pasar del empate en la visita del Coria a El Maulí (0-0). El equipo antequerano no pudo superar al rival extremeño, tercero en la tabla, en un encuentro duro, con muchas amonestaciones y en el que ninguno de los dos equipos pudo desequilibrar la balanza. El otro equipo malagueño en la Segunda RFEF, el Vélez, no pudo jugar debido a que el Cacereño, al que debía enfrentarse este domingo, tenía varios casos de Covid. El punto vale al Antequera para escapar de manera transitoria de los puestos de descenso y promoción a Tercera RFEF, el objetivo esta temporada, con 21 puntos. El Vélez, con un partido menos, está con 26 puntos en el séptimo puesto de la clasificación del grupo IV.