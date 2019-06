El MVP Antetokounmpo jugará en el Mundial de China con Grecia

El jugador griego de baloncesto Yannis Antetokounmpo, reciente ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA con Milwaukee Bucks, confirmó este viernes que jugará con Grecia en la Copa del Mundo FIBA, del 31 de agosto al 15 de septiembre, próximos, en China.

El ala-pívot griego llegará como una de las estrellas del torneo a China, donde su selección se enfrentará, en el Grupo F, a Nueva Zelanda, Brasil y Montenegro.

"No he hablado todavía con el seleccionador sobre en qué posición jugaré. Si juego de base o de pívot, eso no me importa, soy un jugador de baloncesto y quiero ayudar a mi equipo de la manera que sea", dijo este viernes Antetokounmpo, durante la presentación de su propia zapatilla con la marca Nike.

"Ya he hablado con algunos compañeros sobre las perspectivas de nuestra selección nacional y todos estamos entusiasmados", señaló.

A principios de semana Antetokounmpo, de 24 años, se convirtió en el tercer jugador más joven en la historia de la NBA en conseguir el MVP, y el segundo de los Bucks de Milwaukee, después del legendario Kareem Abdul-Jabbar.

Aunque aún no se conoce la lista de seleccionados griegos para el Mundial que se celebrará del 31 de agosto al 15 de septiembre, sí se sabe que comenzarán las preparaciones físicas y entrenamientos el próximo 24 de julio.

La salida del equipo para China está programada para el 21 de agosto, y el primer partido que jugará allí será un amistoso contra Jordania el día 24.

El primer enfrentamiento con un equipo de su grupo será el 31 de agosto contra Montenegro.