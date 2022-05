Arlenis Sierra repite victoria y refuerza su liderato

Dos de dos para Arlenis Sierra (Movistar Team) en esta edición inaugural de la Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía Elite Women. La campeona nacional cubana, portadora del maillot amarillo en virtud de su victoria de la víspera en Arenas, alzó los brazos de nuevo en Mijas para celebrar su segundo triunfo de etapa consecutivo, esta vez batiendo en un sprint reducido a Ricarda Bauernfeind (Canyon // SRAM Generation) y Mavi García (UAE Team ADQ), quien una vez más se demostró como su gran rival en la subida definitoria al Puerto de la Mar (3ª, km 117). Cubana y balear llegan empatadas a tiempo en la general a la etapa definitiva de esta primera edición de siempre de la ronda andaluza femenina, que se disputará este jueves entre Fuengirola y Castellar de la Frontera sobre un recorrido de 138,9 kilómetros con dos puertos de entidad en su segunda mitad. Un pelotón de 86 corredoras partió este miércoles en torno a las 12:00 en la segunda etapa de la I Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía Elite Women de la historia, que se disputó sobre 118,9 kilómetros entre Málaga y Mijas. Sólo se ausentó respecto a las clasificadas de ayer Sigrid Ytterhus Haugset (Selección de Noruega). Tras unos compases de especulación en los que Eva Anguela (Río Miera-Cantabria Deporte) pasó en cabeza por la meta volante de Alhaurín de la Torre (MV, km 4,4), la catalana Ariana Gilabert (Laboral Kutxa) se marchó en solitario en el kilómetro 12. Su ofensiva, que llegó a superar los cuatro minutos de ventaja en torno al kilómetro 35, fue anulada en la subida al Alto de La Mesa (2ª, km 61,4), eje de la etapa, superado en primer lugar por la chipriota Antri Christoforou (Team Farto-BTC). Bajado el puerto y pasado el avituallamiento, la carrera prácticamente comenzó de cero. En torno al kilómetro 70 fue que la australiana Matilda Field (Roxsolt Liv SRAM), ya escapada en la etapa de ayer, ensayó un demarraje en solitario que gozó de hasta 45” registrados a 25 de meta. Sin embargo, el trabajo de Massi-Tactic con la mente puesta en la meta volante de Coín (MV, km 100,9) acabaría por neutralizarla poco después de su paso en primera posición por la misma, con Corinna Lechner en segunda posición para hacer bueno el trabajo de sus compañeras y afianzar su liderato en la citada clasificación secundaria. Neutralizada Field, fue la mexicana Ariadna Gutiérrez (Team Farto-BTC) quien probó suerte en solitario. Todavía en la aproximación al puerto definitivo del día, el largo e irregular Puerto de la Mar (3ª, km 117), comenzó el juego táctico entre UAE Team ADQ y Movistar Team, con elementos de ambos conjuntos filtrándose en cortes por delante de un pelotón desordenado. A pie de puerto, Laura Tomasi representaba a la formación emiratí en cabeza, con Katrine Aaelrud ejerciendo de secante para las telefónicas. Fue en ese punto, kilómetro 110 de etapa, que Mavi García (UAE Team ADQ) arrancó tratando de sorprender desde lejos y aprovechando la presencia de Tomasi como impulso extra. Tanto Aaelrud como Becky Storie (CAMS-Basso) se soldaron a la rueda de la balear mientras la colombiana Paula Patiño controlaba para la líder Arlenis Sierra, quien tomó la iniciativa en primera persona para llegar a la altura de su rival. A partir de ahí, el trabajo de Movistar Team se alternó con las ofensivas de UAE Team ADQ mientras ciclistas como Ricarda Bauernfeind (Canyon // SRAM Generation) o Nadine Gill (Sopela Women’s Team) se mantenían en la contienda a duras penas. Sólo seis ciclistas coronaron el puerto en cabeza de carrera, con Bauernfeind en primera posición acompañada de Sierra, Patiño, Gill, García y Erica Magnaldi (UAE Team ADQ). Todo quedó para una llegada al sprint tras el vertiginoso descenso hasta Mijas en la que se impuso la cubana Sierra para reforzar su maillot amarillo.

Arlenis Sierra (Movistar Team)

“Doy gracias a mi equipo, que hizo muy buen trabajo durante toda la etapa. Con su ayuda superé una caída que sufrí en el primer puerto del día debido a un bidón, y también un pinchazo a 50 de meta. Iba a salir con Mavi García cuando atacó, pero sentía todavía en las piernas el esfuerzo de la etapa. Ella es una tremenda corredora y sube muy bien. No podíamos concederle ventaja porque podía irse sola hasta meta. Por suerte, todas las ciclistas de Movistar Team hicimos un gran trabajo para que todo saliera como deseábamos. Conocíamos la subida y sabíamos que poco a poco podía entrar más adelante. Fue difícil, porque el ataque de Mavi fue muy fuerte; pero, con los nervios calmados, salió bien. Respecto a mañana, sabemos que todos los equipos quieren este maillot de líder y nosotros haremos todo lo posible por mantenerlo”.

Mavi García (UAE Team ADQ)

“Pienso ir a por la victoria hasta el final, y por eso hoy también lo he probado con todas mis fuerzas. No ha podido ser; Arlenis [Sierra] está muy fuerte. Siento que estoy yendo muy bien; no me están fallando las fuerzas. Hoy Arlenis ha jugado bien sus cartas, apoyándose en sus compañeras para acercarme y después acelerar en primera persona para atraparme. No es que yo esté débil, sino que Arlenis está en muy buena forma. Ha sido su punta de velocidad la que ha definido la etapa en su favor. No obstante, la carrera no está decidida: las UAE Team ADQ estamos corriendo bien como equipo y podemos hacer bastantes cosas mañana, en función de la situación, para cambiar el signo de la carrera. Vamos a seguir intentándolo hasta el final”.

PREVIA

La tercera etapa de la Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía Elite Women se disputará este jueves sobre 138,9 kilómetros entre Fuengirola y Castellar de la Frontera a partir de las 9:30. El primer tercio de la etapa discurrirá pegado a la costa, con salida real en Mijas (km 0; 9:40) y pasos por La Cala de Mijas (km 9,5; 9:55), Marbella (MV, km 33,8; 10:36), Estepona (km 56,9; 11:14) y Casares Costa (km 66,2; 11:30) antes de girar hacia el interior y encarar las dos subidas puntuables del día: el Puerto de la Cruz (2ª, km 78,4; 11:50) y el Puerto “Hacho de Gaucín” (1ª, km 99,7; 12:26). Bajada la única ascensión de primera categoría de esta edición inaugural de la ronda femenina andaluza, definitoria para la clasificación de la Montaña, el pelotón ingresará en la provincia de Cádiz en el kilómetro 111,3 camino de la llegada de Castellar de la Frontera, a la cual se llegará previo paso por San Pablo de Buceite (MV, km 112,9; 12:48) y Los Ángeles (km 118,9; 12:58). Será a las 13:30 que las corredoras franquearán la línea de meta para culminar esta primera Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía Elite Women de la historia.