El Rally BTT Escuelas El Pinsapo arranca el Circuito Provincial BTT Diputación de Málaga

Tras el obligado parón de la pandemia, la prueba encargada de inaugurar la modalidad de escuelas del XXIII Circuito Provincial BTT Diputación de Málaga ha sido la novena edición del Rally BTT Escuelas El Pinsapo. El municipio de Yunquera, en pleno paraje de Sierra de las Nieves, ha sido testigo de la gran salud deportiva de la que goza nuestra cantera ciclista al reunir a más de 150 pequeños ‘bikers’ en el recinto deportivo de los Arbolitos.

Gran participación de todos los pequeños corredores en una jornada en la que se palpó las ganas de volver a disfrutar de la convivencia deportiva que prestan estas pruebas. Yunquera brindó una prueba redonda para que las categorías contempladas en reglamento y normativa (gymkhana, promesas, principiantes, alevines e infantiles) pudieran disfrutar de una jornada apasionante de ciclismo.

De este modo, pasadas las diez y media de la mañana del pasado sábado arrancaba con los más pequeños una larga, divertida y sinuosa gymkhana donde las frenadas para sortear los obstáculos y los alardes de habilidad de los ciclistas más jóvenes se sucedieron ante el aplauso y las sonrisas de todos los asistentes, reducidos por el protocolo COVID. Esta prueba de juego se prolongó de forma no competitiva a lo largo de toda la mañana en donde distintos monitores dinamizaron la actividad.

Sobre un recorrido corto y rápido de 400 metros alrededor del pinar anexo al recinto, disputarían sus respectivas pruebas las categorías de promesas, mientras que los principiantes lo harían en el extendido de 530 metros con tres vueltas al circuito. En promesas, dura batalla deportiva entre la nutrida participación con victoria final para un corredor del C.D. Los Piratas de Churriana, Ismael Peña, y otro del C.C. Al Andalus, Martina Imbroda. Peña se batió en un ajustado final junto a su compañero Alejandro Tapia al que al final aventajó en 14 segundos. Final más ajustado para Imbroda que aventajó en tan solo 3 segundos a Noa Yules (C.D. Actrion Torre del Mar).

Vibrante carrera para la categoría de principiantes en la que hubo una muy numerosa participación. Con tres vueltas a un circuito de 530 metros, la victoria final fue para Yanik Bruckner (C.D. Extreme Bike Nerja) con 3 segundos sobre José Infantes (C.D. Unión Virgen del Carmen) en una bonita batalla deportiva. En féminas victoria de Adriana Imbroda (C.C. Al Andalus) sobre María García (C.D. Ronda Lucena).

Finalmente, llegó el turno de los alevines e infantiles sobre un recorrido más largo y complejo de 910 metros. Cinco giros en alevines y siete para los infantiles para decidir los vencedores de cada una de las categorías y completar, de ese modo, los 4550 metros y 6370 metros, respectivamente, al cruzar la línea de meta. En alevín, ajustado triunfo para David González (Escuela Centauro Go Bike) con tres segundos de margen sobre Javier García (C. Grupo Ciclista La Algarbía). No se lo puso nada fácil García quien formó parte de un grupo perseguidor durante los primeros giros. Fantástica carrera la realizada por Helena Flores (C.D. Lagostena Team) quien cruzo la línea de meta con triunfo claro en un tiempo de 16 minutos y 46 segundos presentando su candidatura en este circuito.

Por último, en infantiles espectacular carrera con trabajadísima victoria para Iker Pérez (C.C. El Gallo) sobre Javier Muñoz (C.C. La Escalada) con quien formó una dupla perfectamente sincronizada durante las primeras vueltas, pero un duro ataque al final sirvió para aventajar en tres segundos en meta. En féminas, victoria de Irene García (C.D. Actrion Torre del Mar) tras 20 minutos y 47 segundos de competición.

Tras esta primera prueba, por delante resta un amplio calendario para completar un total de ocho citas que se extenderán hasta el mes de noviembre con el último encuentro en Nerja. La próxima cita será el 28 de marzo en Alhaurín El Grande (inscripciones ya cerradas).