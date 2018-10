Los balones toman el Centro

Aquella delirante crisis del ruido que impedía jugar al baloncesto a los niños en varios colegios de la capital a partir de cierta hora originó una marcha reivindicativa el año pasado. La Delegación Malagueña de la Federación Andaluza de Baloncesto aprovecha aquel tirón para repetir con aire festivo aquella experiencia, con ánimo de promocionar la canasta por toda Málaga.

La II Marcha de Baloncesto Automotor Málaga comenzó este domingo en la Plaza de la Merced y ha recorrido distintos puntos emblemáticos del Centro Histórico de Málaga, con la participación de 400 niños/as, de 8 a 12 años, uniformados con la equipación de su club botando un balón de baloncesto.

El cortejo marcha comenzó en la Plaza de la Merced, donde se produjo una gran concentración, para seguir por C/ Granada, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, C/ Granada, Plaza de la Constitución y C/ Larios, hasta llegar a la Plaza de la Marina, donde se celebra un torneo de "3x3" en las pistas instaladas para la ocasión.