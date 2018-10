El Barça sobrevive

El Barcelona sumó en La Fonteta su quinta victoria en la Liga ACB tras aguantar los innumerables intentos de un voluntarioso Valencia por alterar el guión preestablecido, lo que impidió la seguridad visitante en la línea de tiros libres.

El conjunto azulgrana, con Singleton de estilete, arrancó con un nivel físico inalcanzable para un Valencia que se agobió al no poder encontrar el camino al aro y ver cómo Pangos desbrozaba sin demasiada dificultad el camino hacia el suyo en la otra pista (7-18). Matt Thomas entendió que sólo atacando rápido podía tener su equipo alguna opción y, gracias a su decisión, el cuadro taronja puso en marcha un parcial de 13-0 para ponerse por delante en el marcador (20-18). Pero fue fugazmente.

La rotación atascó al Barcelona, pero el incisivo Blazic, bien ayudado por Oriola, se las ingenió para rescatar a los de Svetislav Pesic de su mal momento con sus robos, sus penetraciones e incluso algún tiro exterior.

Con el Barça de nuevo al mando, los dos entrenadores recompusieron sus quintetos y otra vez el físico de los visitantes impuso su ley. Sólo un par de acciones de Vives impidieron que la desventaja local fuera mayor al descanso (35-43).

La inspiración de Matt Thomas marcó el regreso a la pista. Sus puntos reforzaron la confianza de los locales y les permitieron empatar el choque, pero un triple de Kuric y otro de Claver dieron aire al Barça. Después apareció Singleton para volver a engordar algo el colchón visitante (56-61).

El Valencia no le perdió la cara al choque y volvió a recortar la desventaja desde la línea de tiros libres. De hecho, si no hubiera estado tan fallón desde esa posición podría haber entrado en el último cuarto por delante (60-63). Amagó el Barcelona, estirado por Blazic, con romper el choque, pero Abalde respondió para colocar el 73-77. Pangos amarró firme el timón del choque, pero el Valencia no dejó de intentarlo y un triple de Matt Thomas aumentó la presión, hasta que Blazic metió uno de sus dos tiros libres y se aseguró de que el triple posterior de Vives sobre la bocina sólo valiera para ajustar el marcador final.