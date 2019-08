El Basket 4 Life anuncia jornadas de captación de jugadores para la próxima temporada

El Basket 4 Life anunció a través de su cuenta de Twitter que el club llevaría a cabo dos jornadas de puertas abiertas con el fin de captar a nuevos jugadores para la temporada que se aproxima. Irán dirigidas al equipo masculino como al femenino, de reciente creación. Estas tendrán lugar los próximos 6 y 7 de agosto en el Pabellón de la Mosca. La de las chicas se llevará a cabo de 19:30 a 21:00 horas; y la de los chicos, de 21:00 a 22:30 horas. En el mismo horario ambos días.

El club malagueño se formaba la pasada campaña con el objetivo de luchar en Primera Nacional. Al fin de la temporada se proclamaron campeones de dicha competición y consiguieron el ascenso a EBA en un solo año. No obstante, esta promoción no se hizo efectiva, dado que el club no contaba con la capacidad económica requerida para sufragar los gastos que acarrea participar en la nueva categoría. Por lo que, este año competirá de nuevo en Primera Nacional. El conjunto femenino se crea y se estrenará esta campaña en la misma categoría, Primera Nacional.