El BeSoccer UMA Antequera pasa a la épica a octavos de final de la Copa del Rey

La Copa del Rey no rompió la sonrisa del BeSoccer CD UMA Antequera. Los aficionados acudieron al Pabellón Fernando Argüelles a abrir junto a su equipo el regalo de enfrentarse a un rival de Primera División en la ronda de dieciseisavos de final. Además el club de moda en la máxima categoría por sus excelentes resultados que le han colocado en la cuarta plaza. La alegría del comienzo del partido se desbordó al final fruto de otro despliegue encomiable de los guerreros universitarios en la pista para salir victoriosos de un duelo de lo más complejo. El regalo abierto trajo consigo la recompensa tan especial de la clasificación a los octavos de la Copa del Rey. El movimiento de cifras en el marcador lo inició Dani Ramos. José Ruiz y Juanan lograron la remontada y Miguel volvió a equilibrar las fuerzas antes del descanso. Cainan y Alvarito vieron portería en la segunda parte y Conejo se convirtió en el héroe de la contienda en la tanda de penaltis.

Manuel Luiggi Carrasco “Moli” introdujo a dos jugadores del filial en la convocatoria. Alonso y Fali. Su intención principal era la de competir al máximo, pero a la vez, repartir esfuerzos entre aquellos con más carga de minutos. La respuesta de sus pupilos fue extraordinaria. Volvieron a vaciarse de principio a fin en la cancha y, además, volvieron a demostrar su mejoría a la hora de dominar tanto el juego de cuatro con posesión como el otro más directo con pívot. Dani Ramos se encargó de levantar al público de sus asientos en los compases iniciales. El ala ceutí sentó a varios defensores dentro del área antes de ajustar su disparo al palo largo (1-0). Un tanto que despertó al cuadro azulón. José Ruiz logró el empate en un fallo de Álex Fuentes a la hora de salir de la presión. Rafael Rato recuperó el cuero y asistió al cierre (1-1). Sin tiempo para asimilar el nuevo resultado, Juanan culminó una rápida remontada al desviar a la red un tiro de Rafael Rato (1-2).

En el nuevo escenario del encuentro, los porteros se adueñaron del protagonismo. Coro detuvo un punterazo de Nacho Caballero y Miguel no pudo definir dentro del área un pase de Alvarito, estas fueron dos de los continuos ataques de los verdes en la recta final del primer tiempo. Por otro lado, Conejo se mantuvo firme ante los acercamientos de los visitantes y destacó con una mano a tiro exterior de Dani Santos y otra en un disparo de Terry. La insistencia del conjunto por debajo en el electrónico encontró la recompensa al borde del descanso. Nando ganó una pelota aérea a Rafael Rato en la mitad de la pista y montó un veloz contragolpe. Cala asumió el papel de asistente y Miguel el de goleador (2-2). Un emocionante desenlace de los primeros 20 minutos. Todavía faltaba un segundo acto con acciones determinantes.

Una vez finalizado el paso por los vestuarios, en la reanudación del choque, la estrategia a balón parado de ambos entrenadores surtió efecto. Primero golpeó Cainan por medio de un zurdazo raso a la salida de un saque de esquina. El chut

sorprendió a Conejo y el balón pasó por debajo de las piernas del guardameta (2-3). La réplica no tardó en producirse. Alvarito recibió el esférico desde el córner, se lo acomodó a su pierna izquierda y conectó un preciso lanzamiento a la escuadra (3-3). Un nuevo empate que animó el intercambio de ofensivas. Las faltas no mermaron la intensidad defensiva de los de Moli, aunque a dos minutos del final, Dani Santos dispuso de un disparo desde los 10 metros tras la señalización por parte de los árbitros de una mano de Óscar. El arquero de Coín voló entre los tres palos para no dejarse batir por el atacante adversario. En el otro lado del 40x20, Álex Fuentes mandó la pelota al poste a 53 segundos de la finalización del tiempo reglamentario.

En la prórroga, las dos escuadras buscaron su oportunidad de marcar. El ataque de portero-jugador apareció por parte de los dos en los últimos compases del segundo tiempo. En los penaltis, Conejo se vistió de héroe con sus paradas para certificar la clasificación a octavos de final de la Copa del Rey. Óscar estrelló el primer lanzamiento en el cuerpo de Edu y Cainan se topó con la mano del cancerbero. En el segundo tiro, Alvarito y Buitre si acertaron con sus remates. Y por último, Miguel Conde no falló el tercer disparo desde el punto de castigo y Conejo detuvo el chut definitivo de Nano. Una victoria de mucho mérito para el BeSoccer CD UMA Antequera y que le permitirá encarar en una excelente dinámica de juego y resultados el próximo compromiso liguero en la cancha de un rival directo como el Real Betis FS.

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Miguel ©, Alvarito, Óscar y Nacho Caballero. También jugaron: Alonso Barrientos, Rafael Bernet Bermúdez “Fali”, Fernando Torres “Nando”, Alberto Baena “Cala", Dani Ramos, Álex Fuentes y Javi Amorós.

Viña Albali Valdepeñas: Coro (P) ©, Nano, Cainan, Pablo Ibarra y Buitre. También jugaron: Edu (P), Juanan, Manu García, Dani Santos, Terry, José Ruiz y Rafael Rato.

Goles: 1-0 Dani Ramos (6’), 1-1 José Ruiz (9’), 1-2 Juanan (11’), 2-2 Miguel Conde (20’), 2-3 Cainan (23’) y 3-3 Alvarito (23’). Penaltis (2-1): Fallo de Óscar y Cainan; gol de Alvarito y Buitre; gol de Miguel y parada de Conejo a Nano.

Árbitros: Barrilero Mohedano y Leiva Martínez. Amonestaron a Álex Fuentes por los locales y a Buitre, Juanan y Dani Santos por los visitantes.

Pabellón Fernando Argüelles. 300 espectadores