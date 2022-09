El BeSoccer UMA Antequera regresa con dos derrotas de Getafe pero con buenas sensaciones

El BeSoccer CD UMA Antequera puso punto y final a la pretemporada con sensaciones positivas. El objetivo marcado en el I Torneo Ciudad de Getafe se cumplió. Se dio la cara en los dos encuentros disputados, se compitió, se luchó y se puso sobre el 40x20 esa identidad de juego que José Antonio Borrego “Tete” quiere implantar en su plantilla. Hay cosas por mejorar, por supuesto, pero el camino elegido es el correcto; trabajo, dedicación y máximo esfuerzo. A partir de este domingo 4 de septiembre el foco se coloca en el debut en la máxima categoría del próximo viernes 9, a las 19:30 horas, en el Pabellón Fernando Argüelles frente a Osasuna Magna.

Los guerreros universitarios plantaron cara a Movistar Inter FS sucumbiendo por un gol de diferencia (5-4) y, en el tercer y cuarto puesto, se midieron ante el poderoso Viña Albali Valdepeñas (3-1) sobre el 40x20. Un conjunto con un potencial tremendo y unas individualidades desequilibrantes y capaces de decidir partidos.

Una nueva prueba de resistencia y, en especial, de personalidad. Demostrar que se puede pugnar por la victoria ante este adversario. Y quedó patente desde el inicio. La igualdad predominó sin que ninguno de los protagonistas fuera muy superior.

El gol no llegó hasta el ecuador del primer tiempo y tuvo la firma de Batería para el cuadro azulón (1-0). La inauguración del marcador se produjo justo después de una clara ocasión de Cobarro con un disparo dentro del área que se marchó un poco desviado. Miguel probó suerte con su potente disparo exterior y Burrito se estrelló con la intervención de un solvente Edu bajo palos. La desventaja no sacó de la disputa por el choque a la escuadra comandada por Tete. El entrenador malagueño utilizó sus cartas y, antes del descanso, usó el ataque de cinco con portero-jugador. Únicamente faltó concretar con acierto las ofensivas generadas.

A la vuelta de los vestuarios, con pocos minutos de juego, Chispi se marchó expulsado por tocar la pelota con la mano fuera del área. Una pena la acción porque el guardameta estaba haciendo un gran partido con intervenciones claves y sabiendo elegir cuándo incorporarse al ataque con su buen juego de pies. La expulsión dejó una inferioridad que supo aprovechar Valdepeñas con un nuevo gol obra de Bateria (2-0). Quizás demasiado castigo en el marcador al rendimiento demostrado en la cancha. Cobarro estrelló el esférico en el poste y Óscar, Barona y Pablo Ramírez se esforzaron por batir a Edu. El pívot malagueño dejó un destello de su calidad con un pase de espaldas a Daniel Fernández que redujo distancias con un tiro ajustado al primer palo (2-1).

Con una diferencia menor en el electrónico, la formación antequerana trató de lograr una segunda diana, pero no tuvo demasiada fortuna. Prea anotó el 3-1 aprovechando que se le quedó la pelota franca para enviarla al fondo de las mallas con un potente chut (3-1). Tete volvió a recurrir al ataque de cinco para romper la defensa vinatera. El tiempo se agotó y el BeSoccer CD UMA Antequera se marchó de Getafe en cuarta posición y demostrando que tiene los argumentos suficientes para competir con cualquiera. Ahora todos los esfuerzos se centran en encarar la primera jornada de Liga en las mejores condiciones posibles y luchar en el Pabellón Fernando Argüelles por los tres puntos contra Osasuna Magna.

Viña Albali Valdepeñas: Edu (P), Boyis, Bateria, Lazarevic y Solano. También jugaron: Óscar de la Faya (P), Claudino, Lolo, Ivi, Rafael Rato ©, Bynho, Nano y Matheus Prea.

BeSoccer CD UMA Antequera: Chispi (P), Pope, Daniel Fernández, Cobarro y Pablo Ramírez. También jugaron: Conejo (P), Burrito, Miguel ©, Alvarito, Davilillo, Dani Ramos, Óscar, Javi Campano y Sergio Barona.

Goles: 1-0 Bateria (10’), 2-0 Bateria (23’), 2-1 Daniel Fernández (34’) y 3-1 Prea (37’).

Árbitros: Ignacio del Olmo y David Fernández. Amonestaron a Lolo por los locales y a Alvarito y Cobarro a los visitantes.

Pabellón Juan de la Cierva de Getafe (Madrid).