El BeSoccer UMA Antequera, en la cancha del filial del Movistar Inter

El BeSoccer CD UMA Antequera se enfrenta a una prueba determinante este sábado 30 de octubre, a las 16:00 horas, en el Pabellón Fundación Montemadrid de Alcalá de Henares. Los resultados recientes, cuatro jornadas sin ganar con tres derrotas y un empate, exigen encontrar la respuesta más adecuada para resolver todas las situaciones que vayan surgiendo en la pista y, con ella, reducir la distancia que separa a la obtención de la victoria en el campeonato liguero. Los errores están penalizando en exceso y, por ello, minimizar estos y ejecutar de forma precisa la labor tanto ofensiva como defensiva se convierte en la clave principal para superar con nota el compromiso correspondiente a la novena jornada del calendario.

Movistar Inter FS B es el último filial, de los que compiten en Segunda División, al que le queda por medirse a la escuadra comandada por José Antonio Borrego “Tete”. Empezó de la mejor forma posible con un triunfo en la jornada inaugural, a domicilio, frente al Visit Calvià Hidrobal. Desde entonces no ha vuelto a sumar tres puntos. Únicamente ha sido capaz de empatar con Alzira (2-2) en tierras madrileñas y la semana pasada en la cancha del Full Energía Zaragoza por el mismo marcador. El resto de encuentros los ha perdido con Unión África Ceutí (5-0), Móstoles (3-6), Noia (6-1), Bisontes Castellón (1-3) y Mengíbar (5-6). Un grupo de jóvenes talentos, a las órdenes de Antonio Fernández, que aún están tomándole el pulso a una competición muy dura en la que prima la eficacia y gestión de los momentos claves.

La preparación del choque con un adversario incómodo, vertical e intenso se ha visto condicionada por la participación de cinco jugadores –Alvarito, Cobarro, Quique Hernando, Yiyo y Juan Carlos– en el Campeonato de España Universitario con la UMA y por el estreno en la Copa del Rey de esta temporada 2021/2022 en Coín (2-3). “Esta semana la teníamos marcada en rojo en el calendario porque era atípica. La hemos superado con nota. Hemos salido victoriosos en ambas competiciones que era el objetivo que nos marcamos. Ya está olvidado y con la mente puesta solamente en el partido que tenemos, tan difícil, en la pista de Movistar Inter B”, relata el preparador malagueño.

Jugar con los filiales de la categoría de plata, hasta el momento, ha ido acompañado de la mejor versión del plantel verde sobre el 40x20. “Si miramos los tres enfrentamientos anteriores con filiales, hemos salido victoriosos, pero sabemos que eso no está garantizado, todo lo contrario. Ellos tienen una racha mala, están abajo en la clasificación y nos separan muy pocos puntos. Nosotros llevamos cuatro jornadas sin ganar y ellos solo han ganado un partido. Los dos equipos necesitamos la victoria, está claro, y el que tenga la mente más fría y cometa menos errores, seguramente se llevará el triunfo. El que lo gana va a tener que sudar mucho”, concreta.

Al término del duelo copero, a pesar de volver a ganar, Tete puso el foco la importancia de no cometer tantos fallos y en detectar el punto débil a potenciar. “Hemos estado trabajando con los jugadores dónde están los errores que nos han hecho encajar tantos goles. Tenemos que mejorar, sobre todo, la defensa. Es nuestro talón de Aquiles y no estamos bien en esta faceta del juego. El equipo ya lo sabe, hemos corregido algunas cosas que no las estábamos ajustando bien y en esto se debe basar nuestra estrategia. Debemos defender mejor si queremos, no solo sacar puntos contra Inter esta semana, sino con el resto de los conjuntos. Si no defiendes bien, es muy difícil competir en esta Liga tan igualada”, decía.