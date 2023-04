El BeSoccer UMA Antequera cae ante el Palma Futsal y el descenso acecha

El BeSoccer UMA Antequera recibía al Palma Futsal en el último partido del cuadro balear antes de las semifinales de la UEFA Futsal Champions League. Había esperanzas en sacar algo positivo y meter mano a un equipazo que aspira a todo, pero empezaban enchufados los visitantes en el partido, con un tiro de Cainan que puso en aprietos a Cone. El partido se detuvo unos instantes porque Luan Muller se hizo daño tras una excelente intervención. En el minuto 7 de partido, Gordillo anotaba el primer tanto del partido, el primer gol desde que volvió a jugar al fútbol sala tras una lesión de seis meses y medio. Había reaparecido en la jornada anterior y aprovechó una gran maniobra de Cléber para anticiparse a su defensor y poner el 0-1.

Hablando de lesionados, volvía Moslem tras más de un mes alejado de las canchas. Se lesionó en el parón de selecciones de marzo con Irán. Se sobrepasaba el ecuador del primer tiempo con la sensación de partido controlado por el equipo de Vadillo, que no necesitaba imponer su versión más arrolladora pero tampoco sufría en defensa. En el 12’, los antequeranos fabricaron una transición culminada por Pablo Ordóñez y detenida por el portero.

Volvió a castigar Mallorca Palma Futsal con los mismos protagonistas del primer gol: Cléber desmontó la defensa de BeSoccer CD UMA Antequera con su conducción por el carril central y asistió a Jesús Gordillo, que golpeaba con la zurda un tiro ajustado al palo. Aún pudo ser más grande la distancia, de no ser por una espectacular parada de Conejo al golpeo de Mancuso. Tete intentó romper la dinámica del partido con su habitual estrategia: sacar portero-jugador en los minutos previos al descanso. En cualquier caso, se llegó al intermedio con la ventaja de dos goles favorable a los baleares, los dos de Jesús Gordillo.

Mallorca Palma Futsal encontraba en Cléber a su principal arma ofensiva. El brasileño, ex de Real Betis Futsal, lleva 18 goles en la competición liguera. En Antequera no marcó, pero no le hizo falta para generar dolores de cabeza continuos en la defensa rival. Estaba en modo asistente, escapándose de su defensor para ponérsela a Moslem, que la tiró ligeramente desviada.

Sobre la media hora de juego, cambió el guion del choque por la expulsión de Luan Muller. El internacional armenio abandonó su portería, salió a presionar al medio del campo y acabó tocando la pelota con la mano. Con uno más en pista, BeSoccer CD UMA Antequera tardó solo unos segundos en recortar las diferencias: golpeó Burrito y la pelota tocó en Cobarro antes de entrar en la portería. Era el momento de los de Tete. El partido entró en una fase de intercambio de golpes que en nada favorecía a los visitantes. Sin embargo, BeSoccer CD UMA Antequera cometió la sexta falta y Mancuso tuvo la gran oportunidad desde los diez metros. El tiro del pívot brasileño, que intentaba ajustarla, se estrellaba en el poste izquierdo. Jesús Gordillo, que había marcado los dos goles de Mallorca Palma Futsal, se marchó con problemas físicos de la cancha.

En el minuto 36, entre Carlos Barrón y el poste evitaron el empate universitario por medio de Burrito. El rechace lo cazó David Velasco pero no consiguió dirigir el esférico entre los tres palos. El propio David Velasco era el encargado de enfundarse la camiseta de portero-jugador cuando quedaban poco más de tres minutos. Los universitarios encerraron a Mallorca Palma Futsal en su propia área en busca del empate. Óscar ejecutó un derechazo que iba a la escuadra pero Carlos Barrón metió una mano salvadora. Los últimos segundos de partido se hicieron eternos para Mallorca Palma Futsal, con continuas oportunidades de peligro salvadas por su portero y por su defensa. Al final, se mantuvo un 1-2 que deja a BeSoccer CD UMA Antequera al borde del descenso, con los mismos 24 puntos que Ribera Navarra FS, que consiguió un empate contra Industrias Santa Coloma.