El BeSoccer UMA Antequera comienza 2022 arrollando al O Parrulo (5-1)

Año nuevo, energías renovadas. El BeSoccer CD UMA Antequera se rencontró con su mejor versión en el primer partido del 2022, superó con claridad a O Parrulo Ferrol y celebró, por fin, un triunfo como anfitrión en el Pabellón Fernando Argüelles. Algo que se le había resistido demasiado en el primer tramo de la competición. El duelo con los gallegos, correspondiente a la décimoquinta jornada, quedó aplazado en su momento y le vino genial a los chicos de José Antonio Borrego “Tete” para lograr tres puntos importantes en su propósito de permanecer hasta el final de la Liga regular en los puestos de play-off de ascenso. Quizás no fue la contienda más vistosa, pero sí una de las más eficaces de cara a puerta. El equipo aprovechó sus ocasiones y se marchó 2-0 al descanso con goles de David Velasco y Cobarro. Ya en el segundo tiempo, la ventaja se amplió con las dianas de Burrito, David Velasco y Óscar. Costi fue el que puso la rúbrica en el tanto visitante (5-1).

El 2021 lo cerró el conjunto de la Ciudad de Los Dólmenes con un empate (5-5) con el Atlético Benavente y tuvo cerca la victoria, ya que dispuso de varias ventajas en el marcador. Por tanto, en el primer compromiso del 2022 era el propicio para dejar atrás esa pesada losa de no ganar en el Argüelles desde el 2 de octubre ante el Visit Calvià Hidrobal por un marcador de (6-3). Los jugadores saltaron a la pista con la única idea de quedarse con los tres puntos y eso se notó desde los compases iniciales. O Parrulo estuvo muy incómodo porque se vio sometido a una intensa presión en primera línea que le impidió circular el balón y encontrar soluciones a la hora de buscar la conexión con su referencia ofensiva, el pívot zurdo Kevin Chis.

Con actitud, defensa y compromiso empezó a dominar el choque el plantel verde, por lo que no tardaron en aparecer con peligro en el área rival. Alvarito monopolizó, prácticamente, todos los ataques. El 7 no dejó de intentarlo con varios remates en los que obligó a emplearse a fondo al guardameta. En el ecuador de la primera mitad se rompió el equilibrio en el luminoso gracias a una jugada de estrategia desde la banda. Quique Hernando puso el balón en juego, Cobarro realizó un pisada llena de intención para que David Velasco llegara desde atrás para finalizar. El ala malagueño conectó un zurdazo cruzado letal (1-0). Sin tiempo para festejar el tanto inaugural del duelo, el capitán Miguel Conde rompió a la defensa con un pase en largo que no desaprovechó Cobarro. El ala-pívot murciano está acertadísimo de cara a puerta y firmó su décimo séptimo tanto del campeonato (2-0).

La ventaja en el marcador certificó el magnífico rendimiento sobre el 40x20 de los guerreros universitarios que supieron controlar todas las facetas del juego. Cada oportunidad para circular el esférico se realizó con mucho criterio para hallar la vía más rápida y segura hacia la portería rival. A diferencia de otros días en la Ciudad de Los Dólmenes, en este compromiso sí hubo contundencia y se supo manejar el resultado a favor. Óscar estuvo a punto de subir el 3-0 en un disparo raso que se estrelló en el palo. La única vez que los gallegos superaron la presión, Noel se quedó delante de Conejo y el cancerbero natural de Coín se hizo enorme para conservar su imbatibilidad. Al descanso se llegó con el 2-0 que establecieron David Velasco y Cobarro con sus dianas.

El comienzo de la segunda mitad fue arrollador por parte de la escuadra local. Quique Hernando mandó el cuero al poste y, a continuación, Burrito anotó el 3-0 con un potente lanzamiento exterior. El testigo en ataque lo cogió David Velasco que emergió otra vez para poner su talento al servicio del equipo. El 8 recibió un envío tras una jugada hilvanada por sus compañeros en la cancha y, delante del guardameta, definió con calma y precisión (4-0). Óscar Vigo, al ver que su plantel no era capaz de hacer daño, optó por sacar el portero-jugador y probar con el ataque de cinco. Eso le permitió que su oponente centrara más la atención en defender y Costi redujo diferencias (4-1). Esta variante táctica tuvo un efecto positivo que duró poco. Burrito estuvo muy audaz para recuperar el esférico cuando los visitantes dejaron su portería vacía y asistió a Óscar para marcar el 5-1. El segundo capitán celebró su cumpleaños con un muy buen choque más un tanto que añadió a sus estadísticas.

Con la quinta diana se cerró la cuenta goleadora en una cita que concluyó con el final esperado por el BeSoccer CD UMA Antequera; sumar tres puntos importantes para regresar a la zona del play-off de ascenso. Volver a ganar supone marcar un buen punto de partida en este nuevo año y adquirir moral y confianza para arrancar la segunda vuelta este próximo domingo 16 de enero, a las 12.30 horas, en la cancha del Real Betis B. El desplazamiento a tierras sevillanas servirá para encarar una parte del calendario en la que se medirá de forma consecutiva a tres de los cuatro filiales de la categoría de plata. Una alegría para empezar el año nuevo es el mejor de los regalos en el día del cumpleaños tanto del entrenador Tete como de Óscar.

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Miguel, Óscar, David Velasco y Cobarro. También jugaron: Alberto Morillo Contreras “Yiyo” (P), Burrito, Alvarito, Dani Ramos, Quique Hernando, Pablo y Jesús Sepúlveda.

O Parrulo Ferrol FS: Barranquero (P), Hélder, Santi Valladares, Domingos y Kevin Chis. También jugaron: Regueira (P), Alberto, Costi, Miguel Caeiro, Renatinho y Noel.

Goles: 1-0 David Velasco (10’), 2-0 Cobarro (11’), 3-0 Burrito (23’), 4-0 David Velasco (25’), 4-1 Costi (31’), 5-1 Óscar (32’),

Árbitros: Alberto Carrión y Marcos Cazorla. Amonestaron a Santi Valladares por los visitantes.

Pabellón Fernando Argüelles