El BeSoccer UMA Antequera mereció más en Valdepeñas (5-2)

Jugar en el Virgen de la Cabeza permite disfrutar de uno de los ambientes más espectaculares de la máxima categoría, pero a la vez, obliga a estar muy concentrado en cada acción. Los jugadores locales reciben esa energía extra de sus aficionados. De inicio estuvo todo controlado. Un equipo atacó y el otro replicó. Conejo colocó el pie pegado a la base del palo para despejar un remate raso de Rafael Rato. En el otro lado, Edu desvió un lanzamiento cruzado de Alvarito y tapó portería en una acción de Burrito dentro del área a pase de Pablo Ramírez. Los pupilos de David Ramos dieron un paso adelante y, tras toparse con las paradas de Conejo, encontraron dos goles consecutivos que le dieron una ventaja en el marcador antes de alcanzar el ecuador de la primera mitad.

Rafael Rato firmó el 1-0 al aprovechar un envío al segundo palo de Ivi. El ala sevillano se marchó por banda y asistió a su capitán para inaugurar la cuenta goleadora. Poco después, Solano apareció en ataque. Lo intentó con un zurdazo que le tapó la defensa y estuvo rápido recogiendo el balón suelto y enviándolo con potencia al fondo de las mallas (2-0). Dos golpes que tuvo que encajar con entereza el plantel verde y continuar fiel a su plan de partido. Había tiempo de reacción y, lo más importante, estaba creando oportunidades en el área rival. Pablo Ramírez, en el minuto 15, confirmó que no deja de crecer y sacó a relucir todo su talento con una cabalgada veloz hacia la portería, dejó atrás a un defensor con un regate y exhibió su feroz definición (2-1). El pívot volvió a ajustar el resultado y a dar aliento a sus compañeros en una lucha trepidante sobre el 40x20.

Matheus Preá logró levantar al público de sus asientos con una finalización muy difícil. Aprovechó que Conejo salió a tapar su primer intento de disparo y el brasileño ajustó al máximo su remate que se alojó en la red tras tocar en los dos palos (3-1). Tete fue valiente y arriesgó con el ataque de cinco antes del descanso en busca de un cambio de guión. Sus jugadores lo ejecutaron muy bien cumpliendo con el cometido de generar peligro. Miguel estrelló un derechazo contra el palo y Cobarro lo intentó sin la fortuna de subir al electrónico un segundo tanto. Con el 3-1 se acabó la primera mitad. En el paso por los vestuarios, el técnico malagueño tuvo tiempo de hablar con sus chicos, analizar lo ocurrido sobre el 40x20 y animarles para regresar con actitud positiva e intentar darle la vuelta al marcador.

En la segunda parte, el equipo universitario estuvo mejor plantado en la pista y, poco a poco, ganó metros hasta acercarse con más asiduidad a la meta defendida por un Edu que estuvo de sobresaliente. Sus paradas evitaron un resultado distinto al que se reflejaba en el luminoso de la cancha. Cobarro no dejó de intentarlo y se le resistió el gol en muchas ocasiones. Una de las más claras llegó en una falta botada por Miguel en la que el 12 disparó pegado al palo. La pelota se marchó y solo pudo ponerse las manos en la cabeza. La insistencia y el no bajar los brazos sí tuvieron recompensa en el minuto 32. Bynho derribó a Burrito cuando iba a rematar, dentro de la zona de castigo, con la única oposición del cancerbero. Penalti a favor, pero solo vio una cartulina amarilla el infractor. El capitán Miguel asumió la responsabilidad y, con mucho temple, marcó el 3-2.

La reducción de la desventaja se produjo en el mejor momento de juego de la escuadra antequerana que vio cómo le tocó encajar otro castigo excesivo en forma de expulsión por doble amarilla de Daniel Fernández. Esta decisión desencadenó en una inferioridad de dos minutos y, a pesar de defender de forma encomiable, Bateria anotó el 4-2. Una vez más a remar a contracorriente. Tete solicitó tiempo muerto e introdujo la opción de atacar de cinco en el tramo final del encuentro. Edu se convirtió en protagonista con sus intervenciones y, además, Burrito mandó un remate al travesaño. Se rondaba el 4-3 y acabó llegando el 5-2. Rafael Rato derribó en banda a Miguel, que perdió la pelota al caer en la pista, pero el colegiado más cercano no señaló nada y Solano cerró el resultado con la diana del 5-2.

No mereció una derrota tan abultada el BeSoccer CD UMA Antequera en su visita a tierras manchegas. Compitió con la identidad que le caracteriza, no se desesperó con un marcador en contra y luchó sin descanso por tratar de llevarse algún punto del compromiso correspondiente a la cuarta fecha del calendario liguero. La victoria fue para la formación de David Ramos y a los de Tete no les queda otra que seguir trabajando duro y preparar el duelo de la próxima semana en el Pabellón Fernando Argüelles frente al Quesos Hidalgo Manzanares. El balón empezará a rodar en la Ciudad de Los Dólmenes el sábado 22 de octubre a partir de las 17.30 horas.

Viña Albali Valdepeñas: Edu (P), Nano, Rafael Rato ©, Bateria y Solano. También jugaron: Óscar de la Faya (P), Rafa García (P), Claudino, Lemine, Boyis, Alberto López, Bynho y Matheus Preá.

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Alvarito, Miguel ©, Pablo Ordóñez y Coabrro. También jugaron: Chispi (P), Burrito, Pope, Davilillo, Dani Ramos, Daniel Fernández y Sergio Barona.

Goles: 1-0 Rafael Rato (8’), 2-0 Solano (9’), 2-1 Pablo Ramírez (15’), 3-1 Matheus Preá (17’), 3-2 Miguel (32’), 4-2 Bateria (34’) y 5-2 Solano (39’).

Árbitros: Javier Menéndez y Héctor Vilas. Amonestaron a Bynho por los locales y a Daniel Fernández –expulsado por doble amarilla– por los visitantes.

Pabellón Virgen de la Cabeza