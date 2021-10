El BeSoccer UMA Antequera recibe al líder (13:00)

El BeSoccer CD UMA Antequera está listo para presentar batalla en su fortín del Pabellón Fernando Argüelles ante la visita del líder invicto de la Segunda División del fútbol sala nacional, el Noia Portus Apostoli. Este sábado 23 de octubre, a las 13:00 horas, se desarrolla una contienda de lo más trepidante en la que la escuadra anfitriona opta a un premio doble; volver a ganar tras no poder hacerlo en las últimas tres jornadas y ser el primero en derrotar a un adversario que aún no conoce lo que es quedarse de vacío en esta temporada. Acumula, en siete encuentros, seis triunfos y un solo empate. Con 37 goles a favor, es el segundo más efectivo del campeonato y, con 11 en contra, el que menos recibe. Unos datos que no merman ni un ápice la motivación y ganas de los guerreros universitarios que, con el aliento extra de la afición de la Ciudad de Los Dólmenes, espera solventar con la máxima nota esta prueba de nivel.

Noia cuenta con un potencial tremendo que le permite dominar todas las facetas del juego. La dinamita ofensiva la ponen Chus, Bruno Gomes, Pirata y Joaki. Este último lució la pasada campaña la elástica verde en Primera División. A la hora de defender, a dos buenos porteros se le suma la solidez y garra de David Palmas, Raggiati y Lluc. El talento y desequilibrio lo aportan jugadores como Edu Jabá, Nil Closas, Altamirano y Rangel. Todos estos recursos los hace funcionar, desde el banquillo, todo un estudioso como Marlon Velasco. Un firme candidato al ascenso que tiene puesto el pie en el acelerador y no quiere bajar el ritmo. La semana pasada, como local, mostró su seriedad y contundencia frente al Full Energía Zaragoza (4-0).

Empatar en Móstoles permitió al conjunto de José Antonio Borrego “Tete” dejar atrás dos derrotas seguidas y volver a puntuar antes de afrontar una cita que requiere la máxima atención, intensidad, esfuerzo y compromiso de cada uno de los que salten a la pista. El rival que hay enfrente no admite ningún error, porque si se produce es capaz de transformarlo en un gol a favor. “Es el partido en el que no hace falta decirle nada a los jugadores, porque viene el equipo que va primero y no ha perdido. Solo ha cedido un empate en las primeras siete jornadas. Como preveíamos al principio, es uno de los favoritos al ascenso directo y lo está demostrando. Un rival con muchas variantes y potencial. Hay que estar muy preparados para competir con ellos”, señala.

La intención del cuadro antequerano es clara, una vez finalizada la semana de preparación, y así lo refleja su entrenador en las siguientes declaraciones. “Queremos ganar porque llevamos ya tres jornadas en las que no lo hacemos. Nosotros mismos somos los que queremos cambiar la situación y nos apetece ser los primeros que tumben al Noia. Sabemos que va a ser muy complicado. Viene con una confianza tremenda, que te la da los resultados, y una dinámica ganadora espectacular. No tenemos nada que perder y hay que competir, volver a coger sensaciones y hacer nuestro trabajo. No lo estamos haciendo mal, todo lo contrario, el comienzo de la temporada es bueno, sintiéndonos importantes y protagonistas en la pista. Hay que seguir progresando y esperamos que esta semana la suerte nos acompañe, que es lo único que nos está faltando”.

El traspié con la Unión África Ceutí rompió la imbatibilidad en el Argüelles de un plantel que ya está advertido que, para hacerse fuerte en casa, debe minimizar la pérdida de puntos y salir concentrado para mantenerse, desde los primeros instantes, con las mismas opciones de ganar que su oponente. “Tres jornadas sin ganar son muchas si queremos optar a los puestos de play off. El Fernando Argüelles tiene que ser un fortín, ya lo dije al principio de la temporada. Se nos escaparon los primeros tres puntos con Ceuta y no debe pasar más. Sabemos que el rival que tenemos enfrente este sábado no es bueno para cambiar la dinámica, pero si somos capaces de ganar el partido, seguro que nos va a potenciar y reforzar en nuestra confianza para volver a ser el equipo peligroso del inicio de la campaña”, matiza Tete.