El BeSoccer UMA Antequera, a sacar algo en la pista del líder (13:00)

Abril marca el inicio del tramo final de una temporada en la que el BeSoccer CD UMA Antequera persigue aún un ascenso en la clasificación con la única intención de acercarse a la meta de la permanencia. Para ello no le vale otra cosa que ir superando con un marcador favorable los próximos compromisos de Liga en Primera División. Mirar en el calendario más allá del duelo más cercano supone cometer un error. La exigencia de la competición invita a ir paso a paso. Los guerreros de Manuel Luiggi Carrasco “Moli” buscan crecer como bloque y este sábado 3 de abril, a las 13:00 horas, visitan un escenario de envergadura para dar un golpe sobre la mesa y puntuar por segunda jornada consecutiva tras el empate del último duelo en casa con Industrias Santa Coloma (2-2). Sacar puntos del Pabellón Municipal de Paterna no va a ser nada fácil al tener enfrente al líder destacado de la clasificación con un total de 54 puntos en 25 choques (17 victorias, 3 empates y 5 derrotas).

Levante UD FS afronta este partido con una pequeña ventaja con respecto a sus más inmediatos perseguidores en la zona alta de la máxima categoría. La pasada semana no hubo parón para este plantel que hizo historia con su clasificación a las semifinales de la Copa de España ganando en cuartos a Fútbol Emotion Zaragoza (2-1). Se despidió del torneo, celebrado en WiZink Center de Madrid, plantando cara al Barça (3-6). En cuanto al campeonato doméstico, el precedente al duelo con el cuadro antequerano cortó una racha espectacular de resultados. Caer en Burela (3-1) supuso para los de Diego Ríos un traspié que acabó con ocho encuentros consecutivos en los que obtuvo siete triunfos y un empate. Nombres de la talla y experiencia de Mario Rivillos, Rafa Usín, Roger, Marc Tolrá, Maxi Rescia, Fede o Esteban, entre otros, conforman un elenco de profesionales de primer nivel que han propiciado el posicionamiento de este club entre los grandes referentes del fútbol sala nacional.

La pausa propiciada por la Copa de España ha permitido a la plantilla verde recuperarse de un desgaste físico tremendo generado en los cuatro envites disputados en 10 días. Ahora una vez completado el proceso de desactivación, lo que toca es volver a poner en marcha a la maquinaria verde sobre el 40x20. “Cuando jugamos con un equipo de los que están arriba, en este caso el líder, hay una motivación extra. Estamos mentalizados y preparados después de una semana de descanso. Ahora Semana Santa, días festivos y muchas cosas ocurridas tras el último encuentro en el que pudimos conseguir, al final, un empate. Tenemos la moral un poquito alta a pesar de ir a donde vamos. No tenemos más remedio que recuperarnos y pensar que cada partido es una final y con Levante vamos a por todas”, comenta el técnico malagueño.

Ocupar una de las plazas de descenso implica una gestión de grupo importante y el compromiso de los jugadores, que lo hay, de esperar con optimismo el choque más cercano y darlo todo por conseguir los tres puntos. En una 1ª División tan igualada en la parte baja, la victoria aporta un impulso necesario. “En esta Liga está habiendo muchas sorpresas. El último partido del Levante lo perdió en Burela e Inter cayó también con Peñíscola. Se dan unos resultados en consecuencia a lo que está ocurriendo y al hecho de no tener espectadores, no poder contar con la afición habitual y de estar pendiente de no coger el Covid-19. Todo influye. Cuando jugamos encuentros ante los grandes, no solo a nosotros, a todos los equipos les pasa, nos motivamos muchísimo. Contra Levante poco hay que hablar en el vestuario, porque los jugadores están mentalizados en que necesitamos los puntos, sabemos que no podemos relajarnos teniendo enfrente a gente buenísima que finaliza y un gran portero que creo que es el que más en forma está de la Liga. Conscientes de que en cada choque hay tres puntos en juego y tenemos que ir empezando a sumar, ya que cada vez queda menos”, precisa Moli.

Moli siempre destaca el plus de motivación que genera medirse a uno de los de arriba y, por otro lado, hay una labor concreta de detectar los puntos fuertes del rival para luego dar el máximo en la cancha, competir, luchar y perseguir otro gran resultado como alguno ya firmado en este curso. Así lo destaca el preparador malagueño: “Conocemos a los jugadores y al entrenador. Diego Ríos es un técnico joven, pero muy maduro y sabe a lo que juega y se ve en cómo lo está haciendo su equipo. No es casualidad que esté donde está. Tiene muchas formas de juego destacando cuando colocan en el pívot a Pedro Toro que hace mucho daño. Roger está en una forma tremenda y Esteban también. Vamos a encontrarnos con un equipo en el que cualquiera nos la puede hacer. Son todos jugadores que conocemos del scouting, de los envites televisados y de que nuestros chicos han estado con algunos de ellos y, por tanto, estamos al día de todo. Si nos sorprenden, es por relajación nuestra”.