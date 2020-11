El BeSoccer UMA Antequera visita al O Parrulo (20:15)

Nueva semana exigente con doble compromiso de Liga. El primero con O Parrulo a domicilio y el segundo en casa contra ElPozo Murcia Costa Cálida. El BeSoccer CD UMA Antequera únicamente tiene entre ceja y ceja la posibilidad de traerse tres puntos muy importantes de la visita de este martes 17 de noviembre, a las 20:15 horas, al Pabellón Municipal A Malata del cuadro gallego. En las nueve jornadas disputadas, los jugadores de Moli han demostrado haber conformado una tripulación compacta, joven, sólida e impulsada por las ganas de mantener a flote la embarcación verde en el océano de la Primera División del fútbol sala nacional. Salvo en las dos primeras citas, ante Palma y Cartagena, donde les costó coger el ritmo a estos guerreros, en el resto rindieron al máximo nivel y remaron con fuerza hasta llegar a la orilla en busca del botín de los puntos. Mereció más en algunos días concretos, como el último ante el líder –Levante UD FS–, pero llegar a Ferrol debe suponer el acicate necesario para obtener la recompensa esperada y dar aún mayor validez a la hazaña conseguida esta temporada en la cancha de Movistar Inter FS.

Ganar a un rival directo conlleva un premio doble. A por él va el conjunto antequerano con la humildad y respeto que le caracteriza y, al mismo tiempo, con la ambición de acompañar su evolución con la segunda victoria de la temporada y la posibilidad de coger un poco de distancia con este club que cierra ahora mismo la clasificación. O Parrulo Ferrol no ha podido sacar adelante ningún envite y solo ha sido capaz de firmar dos empates como local ante Fútbol Emotion Zaragoza (2-2) e Industrias Santa Coloma (4-4); ha perdido con Osasuna Magna (2-1), Levante UD FS (4-1), Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS (6-4), Real Betis FS (2-5) y Pescados Rubén Burela (6-4); y, además, ha tenido que aplazar a causa del COVID-19 el choque en el que recibía a ElPozo y otro en el que le tocaba jugar en Jaén. Dos puntos en una escuadra liderada por el internacional Adri acompañado por jugadores de calidad y experiencia como Isma, Miguel, Diego Nuñez, Iago Rodríguez o Ique.

Plantar cara al primer clasificado, Levante UD FS, y volver a quedarse cerca de sumar un resultado positivo debe impulsar una reacción del cuadro universitario la décima fecha del calendario y volver a salir victorioso de una contienda liguera. “Debe servir para creer que podemos con cualquiera. Hemos tenido partidos sacando puntos en Santa Coloma y podemos empatar o ganar en cualquier sitio. El pasado sábado hicimos un buen encuentro ante un rival importante, pero no vale de nada si después salimos frente a otros equipos de nuestra Liga y se nos complica. Tenemos que tener la misma concentración, actitud, compromiso de competir y saber que O Parrulo no nos lo va a poner fácil. Está necesitado y lo mismo pensaría si viniesen aquí. Somos dos conjuntos, que por dónde estamos ahora mismo en la clasificación, somos adversarios directos y es importante sumar tres puntos”, indica el entrenador malagueño.

Moli no esconde que en el vestuario solo contemplan los tres puntos. “No nos vale otra que sacar algo. Sino vamos a seguir así, qué bien lo estamos haciendo, qué bonito lo hacemos, qué atractivo el partido, pero no sumamos. Lo que hace falta es puntuar aunque se juegue mal. El equipo está jugando bien, está generando ocasiones y lo que tenemos es que finalizarlas y ganar tres puntos. El hecho de que cojamos una dinámica positiva, nos va a hacer por lo menos salir de abajo”, decía. Asimismo, el preparador advierte de que se van a topar con un adversario con ganas de revertir una mala situación: “Nos vamos a encontrar a un rival muy complicado, porque a pesar de que están abajo, le falta dos partidos por jugar. Un equipo con gente de mucha experiencia. Adri es uno de los mejores jugadores nacionales y, en cualquier sitio de la cancha, te puede romper. Tenemos que trabajar mucho para este partido. No solo a Adri, hay que vigilar a cualquiera de este conjunto. Será un choque difícil. Lo que tenemos que llegar es mentalizados en que si jugamos como lo estamos haciendo, con la misma mentalidad, compromiso y actitud, podemos hacerle daño”.