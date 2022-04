El BeSoccer UMA Antequera visita al O Parrulo (19:00).

El BeSoccer CD UMA Antequera ya divisa el final de la competición liguera. Le queda acometer, únicamente, tres pasos más antes de cruzar la meta e iniciar un nuevo trayecto hacia dos destinos ilusionantes; la final four de la Copa del Rey y el play-off de ascenso a Primera División. El primer movimiento debe realizarlo este sábado 23 de abril, a las 19:00 horas, en el Pabellón Municipal A Malata. El duelo con O Parrulo Ferrol es ya todo un clásico dentro del calendario de cada temporada. La pasada se celebró en un escenario diferente, con ambos luchando por la permanencia en la élite nacional, y ahora se ven las caras con aspiraciones totalmente opuestas. Los de José Antonio Borrego “Tete” tienen hechos sus deberes y aspiran a concretar el puesto en el que van a concluir la fase regular, mientras que los de Óscar Vigo necesitan sumar los tres puntos para continuar por encima de la zona peligrosa del descenso.

O Parrulo Ferrol, como conjunto proveniente del principal escaparate competitivo del fútbol sala nacional, partió el curso como aspirante a estar en la parte alta luchando por retos importantes. La propia competición le fue ubicando en una zona de riesgo y empezó a tener problemas con las lesiones. Perdió durante varios meses a Adri, su principal exponente, un jugador de un potencial mayúsculo que marca las diferencias y decide partidos. Su recuperación propició el cambio de dinámica de la escuadra gallega para salir de los últimos cinco puestos de la tabla. La buena racha comenzó con un empate en la cancha del Barça B (1-1) y continuó con las victorias frente a Movistar Inter B (3-4), Mengíbar (7-2) y Full Energía Zaragoza (3-8).

La formación universitaria, con el pase a la fase de ascenso asegurado, puede afrontar con mayor tranquilidad las últimas citas del calendario, sin embargo, aún le queda definir su posición final en la clasificación y esta puede quedar cerrada con una victoria en la 32ª jornada. Tete cuenta con todos sus jugadores disponibles, salvo los lesionados Quique Hernando y Raúl Canto. Este último, ayer, fue intervenido con éxito del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. “Después de haber conseguido nuestra clasificación matemática al play-off, a centrarnos en quedar lo más arriba posible. Tenemos opciones de quedar segundos y ese es nuestro objetivo; acabar de la mejor forma posible y, sobre todo, asegurar la tercera plaza. Alzira y Benavente nos lo van a poner difícil y, hasta el último momento, vamos a tener que estar compitiendo y todo se va a decidir en las jornadas finales”, destaca el técnico.

Visitar el Pabellón Municipal A Malata, supone jugar en una pista nada halagüeña. El precedente más reciente data del 17 de noviembre de 2020 con un marcador de 6-3 a favor del cuadro anfitrión. “O Parrulo es un equipo, como nosotros, que ha bajado de Primera División. Nuestros duelos son ya clásicos. En los últimos años no hemos podido puntuar en Ferrol. Se está jugando la permanencia, ahora mismo está fuera del descenso, pero son tres puntos importantes y viene de ganar en los partidos más recientes. Todo rema a favor por el hecho de que Adri está jugando con continuidad y es un jugador que marca diferencias en esta categoría y en la superior. Va a ser un rival a tener en cuenta este sábado y tenemos que estar pendientes de él al ser muy diferencial”, indica Tete.

Una derrota no puedo desmerecer el gran rendimiento de los chicos de Tete a lo largo del campeonato. Han ido de menos a más para afianzarse entre los mejores y exhibir un gran fútbol sala sobre el 40x20. Lo decisivo llega ahora y, por tanto, en el envite de este sábado y en los dos siguientes, el plan a seguir se centra en competir, disfrutar y adquirir moral, confianza y sensaciones positivas. “Al equipo lo veo bien. El otro día sufrimos una derrota, que no fue injusta, pero el resultado fue demasiado abultado atendiendo a los méritos que hicimos y al trabajo que desempeñamos. El grupo está trabajando bien y con muchas ganas de que se aproxime el final de temporada en el que tenemos cosas importantes. Hemos conseguido lo más difícil, jugar el play-off en una categoría súper difícil como la Segunda División de este año, y tenemos que intentar que nadie más se lesione y que el equipo no pierda la chispa que le está haciendo jugar a gran nivel”, comenta.