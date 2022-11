Bea González, campeona del mundo con España

España consiguió este sábado su octavo título femenino, el quinto consecutivo, en los campeonatos del mundo de pádel que se disputan en Dubai, tras derrotar a Argentina por 2-0, con las victorias de las parejas formadas por Paula Josemaría y Ariana Sánchez y Alejandra Salazar y Gemma Triay. Formaba parte del equipo, aunque no compitió el último día, la malagueña Bea González. Un gran título para la de El Palo.La final entre españolas y argentinas ha copado las 16 ediciones de la competición, salvo la de 2012 en México que enfrentó a las albicelestes con Brasil, y se decantó a favor de España, muy superior a su rival.El primer punto lo sumaron Paula Josemaría y Ariana Sánchez frente a Delfina Brea y Aranzazu Osorio al ganar por 7-6 (7/5) y 6-4, tras 1 hora y 57 minutos de partido, en el que las argentinas forzaron el desempate en el primer set y dispusieron de la ventaja inicial en el segundo que no pudieron conservar.Las españolas remontaron la desventaja de 1-3 para igualar y ponerse con 5-4 a su favor después de romper el servicio a la pareja rival para ganar el duelo con su saque.En el segundo partido Alejandra Salazar y Gemma Triay tampoco fallaron y decidieron el título para España con un contundente 6-1 y 6-2 sobre Julieta Bidahorria y Virginia Riera en 1 hora y 57 minutos de juego.Salazar y Triay solventaron con rapidez el primer set (28 minutos), en el que la pareja argentina solo sumó un juego después de haber cedido los 5 primeros.Esta situación casi se repitió en la segunda manga, ya que las españolas se apuntaron los primeros cuatro juegos seguidos, hasta que sus rivales pudieron reaccionar para apuntarse dos juegos en el tramo final, insuficientes para evitar la victoria de las españolas.

Mientras, Argentina se proclamó campeona mundial de pádel por equipos masculino al remontar en una tremenda y emocionante final ante España (2-1), que no pudo aprovechar el hecho de haber ganado el primer encuentro.Juan Lebrón y Paquito Navarro adelantaron al equipo español en Dubai al imponerse en un intenso partido a Federico Chingotto y Agustín Tapia, por 3-6, 7-5 y 6-3, en dos horas y 58 minutos.A partir de ahí la final tomó color albiceleste. Martín di Nenno y Franco Stupaczuk derrotaron con facilidad a Arturo Coello y Alejandro Galán, por 6-3 y 6-2, en una hora y 18 minutos.En el último encuentro Fernando Belasteguín y Carlos D. Gutiérrez tomaron el mando, se apuntaron el primer parcial por 6-4 y se pusieron con ventaja en el segundo, pero los malagueños Momo González y Alex Ruiz no se rindieron y reaccionaron hasta ganar por 5-7 y forzar el tercero y definitivo.Ambas parejas mantuvieron su servicio hasta el octavo juego, en el que los argentinos rompieron el saque de los españoles (5-3), quienes aunque tuvieron una opción para devolverle la moneda no pudieron evitar el 6-3 definitivo que devuelve el título a Argentina después de la victoria hispana el año pasado en Doha.