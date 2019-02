Ben Beauchamp: "Vengo con una ilusión tremenda"

“Vengo con una ilusión tremenda de poder ayudar a que el equipo siga ganando. Cuando hablé con Francis ni me lo pensé, porque para mí es una oportunidad increíble el hecho de poder jugar aquí. Me encanta la ciudad, me encanta el equipo y estoy muy feliz”. Beauchamp ha hecho hincapié ante los medios de comunicación que “trato de aprender rápido para entrar en las rotaciones lo antes posible. El equipo está ya hecho y lleva tiempo junto, pero voy a trabajar duro para estar al ritmo de todos lo antes posible”.

Enrique Agüera, presidente azulón, comentó durante la presentación que “es un jugador del que los técnicos han visto muchos partidos y seguro que viene a aportar muchas cosas. Estamos encantados con él en estos primeros días por su predisposición a ayudar en todo”. Así, afirmó que el apoyo de III School “para nosotros es muy grande, ya que gracias a ellos y en especial a Julio, Ben puede estar con nosotros”.

Para terminar, el propio Julio Morales, gerente del Instituto Internacional de Idiomas, sentenció que “estamos encantados de darle apoyo en todo lo que podamos al baloncesto de Marbella a través del club azulón. Ayudamos a la integración de los chicos extranjeros mediante las clases de español y aportando en todo lo que nos necesiten”.