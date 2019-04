Bielsa ordena a su equipo que se deje empatar

El polémico empate entre el Leeds United y el Aston Villa (1-1), provocado por el fair play de Marcelo Bielsa, en el último partido de la cuadragésima quinta jornada de la Championship (Segunda), significa que el Sheffield United acompañará al Norwich City en el ascenso directo a la Premier inglesa.

The most incredible scenes we have EVER seen! You need to see this to believe it 😲Marcelo Bielsa makes his team let Aston Villa score after Leeds United scored extremely controversially! 🤯 pic.twitter.com/hzoiH4oRBR