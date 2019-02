La encrucijada de Borja Vivas

Borja Vivas consiguió el pasado fin de semana su enésima medalla a nivel nacional con la plata en el Campeonato de España de Antequera. Pese a la presea, no le quedó un buen sabor de boca. Sus dolores en la rodilla no cesan. Se infiltró para lanzar en casa y fue segundo con un tiro de 18.89 metros. Lo peor no fue una marca discreta para su calidad, sino los dolores que le impidieron dormir la noche posterior.

A sus 34 años, el malagueño está en una encrucijada en su exitosa carrera. Se ha tomado una semana de reflexión. Tiene la mínima, conseguida el año pasado, para participar en el Europeo de Glasgow, que se celebrará el primer fin de semana de marzo, pero prácticamente está descartada su presencia en la lista que se dará a conocer este viernes. Pasar por el quirófano o seguir con un tratamiento conservador que hasta ahora no le ha aliviado los dolores es la disyuntiva. El año pasado fue infiltrado con plasma enriquecido, técnica que empezó a ser más conocida cuando Rafa Nadal la usaba con frecuencia. Borja Vivas semanilla de relax.

“Usar el plasma enriquecido fue una medida intermedia, no tan agresiva como la operación. Me advirtieron de que hay gente a la que le viene bien y otra que no nota mejoría. Me siento algo mejor, pero me duelen las dos rodillas y prácticamente no me puedo agachar. He recorrido varios médicos y tengo tendones degenerados en las dos”, explica el ex subcampeón de Europa de Carranque: “Hay una opción de intervención en el tendón rotuliano, que te raspan para que sangre y se regenere, pero tiene un riesgo. Para una persona normal es menos agresivo, pero en un deportista del peso mío necesita tiempo y nadie te garantiza que sea la solución”.

“Las piernas son las que dan la fuerza. Casi todos los ejercicios tienen algo de exigencia en las piernas. No puedo hacer saltos en las gradas, ni velocidad, ni fuerza con la máxima intensidad... Y cada año van subiendo las marcas. Para estar en los Juegos de Tokyo seguramente pedirán 21 metros”, explica Borja, que ha renunciado a la Copa de Europa de lanzamientos que se disputa en Eslovaquia y que tampoco se ve para competir con las mínimas garantías en el Europeo en tierras escocesas. Tras una carrera de alto nivel, quiere el malagueño quiere acabar sobre la pista, pero no termina de encontrar una solución para que sus rodillas le dejen hacerlo.