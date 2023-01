Brahim Díaz, a por la Supercopa de Italia tras cumplir 100 partidos con el Milan

El luso Rafael Leao y el argentino Lautaro Martínez, máximos goleadores de Milan e Inter, respectivamente, dirimirán este miércoles en Riad (Arabia Saudí) la Supercopa de Italia en lo que será todo un 'Derby de la Madoninna' por el primer título del año natural. Allí estará el malagueño Brahim Díaz, tras cumplir 100 partidos con la camiseta rossonera.

La Supercopa de Italia se presenta como un 'deja-vu' de la española que este domingo levantó el Barcelona ante el Real Madrid (3-0). Inter y Milan se verán las caras en otro clásico que se aleja del país de origen en busca del mercado de oriente, también en el estadio Rey Fahd de la capital de Arabia Saudí.

Cambian los protagonistas. Del duelo Benezema-Lewandoski al Leao-Lautaro, que este miércoles serán los encargados de marcar la diferencia para levantar el título que les acredite como Supercampeones de Italia. El Milan llega al choque gracias al billete de actual campeón de la Serie A, pero con un mar de dudas tras el batacazo en Copa ante el Torino (0-1) y el empate liguero ante el Lecce (2-2), en el que tuvieron que remontar dos goles, por lo que necesita la victoria para recuperar la confianza y el ritmo que encontraron antes del parón por el Mundial de Qatar 2022.

Los 'rossoneri', bajo el liderazgo del italiano Stefano Pioli en el banquillo, con la baja del francés Mike Maignan en portería, se encomiendan a la mejor versión de Leao para poder hacer daño a la defensa del Inter junto al español Brahim Díaz, que parece haberse ganado el favor de su técnico por delante del belga Charles de Ketelaere, y el galo Theo Hernández, siempre dañino desde el perfil zurdo acompañando a Leao.

El Inter defenderá título conseguido el pasado año ante el Juventus Turín, al que también venció en la final de la Copa de la pasada temporada. El combinado que dirige el italiano Simone Inzaghi, a un punto del Milan, que marcha segundo, se encuentra en un buen momento de forma gracias en gran medida al argentino Lautaro Martínez.

Y es que el 'Toro' ha vuelto enchufado tras levantar la Copa del Mundo en Catar y ha anotado en los últimos tres encuentros del Inter. Especialmente importante fue el del pasado sábado, que dio la victoria a los 'nerazzurri' ante el Hellas Verona.

Saltarán los interistas con su habitual defensa de cinco, tres centrocampistas y con una dupla de delanteros en la que el fijo es Lautaro. Su compatriota Joaquín Correa fue titular en Copa pero todo apunta a que será el bosnio Edin Dzeko el que acompañe al 'Toro' en ataque.

Será el segundo 'Derby de Milán' que se juegue en una final de Supercopa y el primero en Arabia Saudí. El único precedente es favorable al Milan, cuando se impuso por 2-1 en la edición de 2011 en el Estadio Nacional de Pekín.

Inter Milán: Onana; Dumfries, Bastoni, Skriniar, De Vrij, Dimarco; Calanhoglu, Barella, Mkhitaryan; Dzeko, Lautaro.

Milan: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Leao, Brahim, Messias o Saelemaekers; Giroud.

Árbitro: Fabio Maresca (Italia).

Estadio: Estadio Rey Fahd (Riad, Arabia Saudí).

