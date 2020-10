Brahim vuelve a sonreír: "Me siento importante en Milán"

Después de dos años sin mucho protagonismo en el Manchester City y el Real Madrid, Brahim Díaz vuelve a sonreír en Milán, donde está encontrando minutos, con alguna titularidad y con un gol oficial ya para el mítico cuadro rossonero, que pretende reverdecer viejos laureles. El malagueño ha regresado también a la selección sub 21. Fue internacional sub 17 y sub 19 y ya jugó en la antesala de la absoluta, pero su falta de continuidad en el Madrid le había sacado del radar.

En una entrevista en AS, Brahim asegura que "es un orgullo representar a España siempre, me siento un afortunado. Siempre es un placer estar con la Selección y no verme… Ha sido porque no he tenido continuidad. Ahora estoy aquí y estoy muy feliz", decía Brahim, que en el horizonte ve los Juegos de Tokio: "Ahora son en 2021… Hay que pensar en lo que viene. Representar a tu país en unos Juegos Olímpicos es algo maravilloso, debo trabajar para ello. ¿La absoluta? Yo voy a trabajar. Soy ambicioso, eso está claro, pero hay que trabajar poco a poco y ganármelo en el campo. Hay que mirar a corto plazo, ahora estoy con la sub 21 y ya veremos…".

Acerca de lo rápido que ha cogido el aire al fútbol de Italia, Brahim decía que "la adaptación suele ser lenta pero en mi caso ha sido muy rápida. Estoy muy contento, en un grupo muy sano, ambicioso y con mucha calidad. Tenemos ganas de hacer cosas grandes. Cada fútbol es diferente. El italiano es un poco más táctico, tiene parte física… Es muy bueno haber jugado en tres países distintos para crecer como futbolista", explica el jugador formado en el Tiro Pichón y el Málaga antes de ir al Manchester City y al Real Madrid, que se refería a un jugador de la personalidad de Ibrahimovic: "Ya habéis visto lo grande que es como jugador y en el vestuario también. Es una gran persona que intenta ayudar".

"Es un club muy grande, con mucha historia y tienen un buen proyecto. Hay un grupo muy sano, ahora hay una dinámica ganadora y la estamos continuando. El objetivo es que vuelva a ser ese gran Milan y creo que se está consiguiendo. Hay mucha ilusión, hay un equipo ganador", explica los motivos por los que cogió al club italiano en las propuestas que tenía: "Quería continuidad, sentirme que tengo minutos y que estoy ahí para jugar. No ha cambiado nada. Quiero ser yo, mostrar mi fútbol. Me encuentro como un personaje importante en Milán y toca crecer, aprender y mejorar".