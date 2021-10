Brooksby tumba a Davidovich

El camino de Alejandro Davidovich en el European Open de Amberes (Bélgica) se detuvo en los cuartos de final tras dos victorias previas. El verdugo fue el joven norteamericano Jenson Brooksby, de 20 años y número 70 del mundo, que ha emergido esta temporada con fuerza en el circuito. Perdió por 7-5 y 6-0.

Había mostrado buenas sensaciones el malagueño en los partidos anteriores, pero no pudo desplegar su mejor tenis en los cuartos de final. Sí lo rozó en un tramo del primer set, en el que se metió en la pelea tras remontar un 5-2 adverso. No se rindió, mejoró de cabezas y de piernas y fue el único tramo de partido en que fue superior a Brooksby. Rompió el saque del rival e igualó 5-5. Tuvo opciones para romper de nuevo, pero finalmente no lo consiguió. Y con el propio servicio para mandar el duelo al tie break no estuvo fino y se marchó la manga (7-5)

Se marchó el set y también el partido. Pidió ser tratado por fisio Davidovich, cuyo lenguaje corporal fue siendo cada vez más negativo. Esperaba en semifinales Diego Schwartzmann, ante el que el malagueño tenía cuentas pendientes. Pero no tuvo gasolina para más allá el de La Cala del Moral, que entregó en blanco la manga ante el poderoso estadounidense, más entero físicamente. La siguiente semana, torneo ATP 500 en Viena.