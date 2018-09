Buen primer día de Azahara Muñoz

Ayer arrancó el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open que se celebra en Cataluña. Y lo hizo con un minuto de silencio a la golfista fallecida recientemente Celia Barquín. "Vamos a jugar por ella, en su honor", declaraba Azahara Muñoz tras el emotivo homenaje. La golfista sanpedreña, que actualmente se encuentra en el puesto 54 del ranking mundial, participa en la competición. Tras varios meses, Muñoz regresa a España para disputar. Y comenzó con el pie derecho la malagueña. Se colocó quinta en la clasificación en la primera fase disputada ayer. Para lograr dicho puesto necesitó un total de 67 golpes, uno menos que la otra española que quedó detrás de ella, Mireia Prat. Por delante de ella quedaron Celine Herbin, Anne Van Damm, Carly Booth y Aditi Ashok.

"Muy contenta, me ha costado un poco empezar pero al final he jugado muy bien. Muy centrada. He pegado muy buenos drives, muy buenos hierros y he metido un par de putts bastante importantes al final. Me quedo con buen sabor de boca", declaraba la malagueña a los medios tras finalizar la primera jornada de competición. Por otra parte, señaló también la alegría de poder jugar en su país: "Me encanta jugar en España. Están aquí mis padres y eso siempre me hace querer luchar un poco más".

Una competición de la que Azahara Muñoz guarda un buen recuerdo del año pasado cuando quedó en cuarta posición. Este año, el citado torneo se puede seguir por televisión. Los encargados de su retransmisión son Movistar +, Esports 3 y Teledeporte y Andalucía TV en abierto. Por otra parte, las entradas para el mismo no tienen coste alguno.

Hacía una temporada que Azahara Muñoz no disputaba en España un campeonato de golf. Las participaciones que llevaba haciendo en la Ladies Professional Golf Association (LPGA). Sus últimas participaciones fueron en el Evian Championship, en la que quedó en el puesto 33 (Francia), Cambia Portland Classic, donde no firmó su mejor actuación puesto que no logró superar el corte, CP Women's Open, donde quedó en el puesto 51 o el Indy Women Championship, en el que ocupó el puesto 61. Cada uno de ellos en diferentes rincones del mundo.

Pero, a día de hoy, la malagueña se encuentra en su país natal donde hoy disputará la segunda de las cuatro jornadas de las que consta la citada competición en la que ha arrancado de manera notable. En Cataluña se han dado cita para el Mediterranean Ladies Open numerosas golfistas que llegan desde hasta 25 países diferentes.

Azahara Muñoz es una veterana en el mundo de este deporte. Lleva casi 10 años como jugadora profesional de golf, desde que en 2009 iniciase su andadura. Ha cosechado buenos triunfos hasta el momento. Casualidad o no, uno de ellos fue en España, donde se encuentra compitiendo estos días. Por aquel entonces, la marbellí ganaba el Open de España Femenino. Además, lo hacía por partida doble en 2016 y 2017 (hecho por el que fue la primera española en figurar en el palmarés del torneo). Estos días, la sanpedreña tendrá la oportunidad seguir agrandando su palmarés en España.