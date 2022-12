CAB Estepona - La Cordà de Paterna: Remontada, victoria y felices fiestas (74-72)

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol supo aguantar a rebufo más de 20 minutos, para adelantarse gracias a los triples de Carla Viegas y lograr un triunfo con la dupla Tiffany Brown y Ana Pocek brillando en ataque para ganar al La Cordà de Paterna (74-72). 7-8 de balance para las esteponeras.

Tardó el equipo lograr entrar en partido. Claro reflejo de ello fue el parcial de 0-10 en menos de dos minutos y medio que obligó al técnico local a solicitar el primer tiempo muerto del partido. La diferencia se iría hasta los 12 con la polaca Emily Kalenik sacando mucha ventaja sobre su par cerca del aro y liderando a La Cordà de Paterna durante el primer cuarto. Anotaba Jone Azkue un triple para abrir el marcador esteponero, pero seguía costando ver aro. Se cortó la hemorragia atrás, eso sí. La defensa de las de Gloria Estopà se cerraba con dos o tres jugadoras de forma constante sobre Ana Pocek, impidiendo a la montenegrina entrar en juego, aunque a partir de sus puntos y los de Tiffany Brown arrancó la ofensiva, uniéndose más tarde Noelia Masià y finalizando los primeros diez minutos con 15-16 en el luminoso del Pineda.

Se repetía el guion en el segundo cuarto: buen inicio de las visitantes, anotando dos triples, obra de Itziar Germán y Laia Monclova, y despegándose de nuevo hasta los siete puntos. El lanzamiento exterior mantuvo al cuadro paternero, que haría cinco dianas desde más allá del arco, llegando desde fuera sus primeras cuatro canastas en este periodo. Pocek tomó responsabilidad ofensiva en primera instancia, hasta que aparecieron los puntos de Fatou Diagne en la pintura y Eva Cases Rey, evitando que la diferencia pasara de la decena. Fue entonces la estadounidense Brown quien anotó dos canastas seguidas y solo un tiro de Kalenik sobre la bocina puso el 29-36 en el marcador con el que se llegaría al descanso.

Como no podía ser de otra forma, visto cómo estaba siendo el partido, La Cordà de Paterna volvió a salir mejor de vestuarios, logrando un parcial de 2-6 en tres minutos, destacando una gran canasta de Kalenik a pase de Germán, que demostró que no es la máxima asistente de la LF Challenge por casualidad. Con 11 puntos abajo no se dejó de creer, logrando un parcial de 5-0 obra de Verónica Matoso, que anotaba un triple frontal para poner el 36-42 en el luminoso. Llegó entonces un nuevo bache, con seis puntos consecutivos para las visitantes, incluyendo un 2+1 de Sáez y una técnica al banquillo por pedir en esa jugada que la personal fue antes de iniciar la acción de tiro. Y entonces, volvió a brillar la dupla Pocek-Brown con ocho puntos seguidos y un triple de Carla Viegas que empataba el partido (49-49, min. 30) antes de que Noa Djiu, desde el tiro libre, pusiera el 49-51 con el que terminaría el cuarto.

El Pineda, que en el tramo final del tercer periodo se había convertido en la sexta jugadora, rugió como nunca y en la pista se notó. Un nuevo triple de la francotiradora de San Pedro de Alcántara abría los diez minutos finales y daba la primera ventaja al CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol (52-51, min. 31) en todo el partido. Brown anotaba tras bote y de nuevo Viegas levantaba al pabellón. 57-51 y 8’18” por jugar, con una dinámica muy positiva para las locales y con las de Paterna notando la corta rotación ante las ausencias de Awa Fam y Elena Buenavida, convocadas con Valencia Basket. Aún así, un triple de Clara Che y dos tiros libre de Germán mantenían en partido a las visitantes cuando restaban algo más de siete minutos para acabar.

Brown tomó la responsabilidad, asumiendo el rol para el que se le fichó: ser la referencia ofensiva exterior y crearse sus propios tiros. Hasta tres canastas seguidas se fabricó tras bote, aunque era un intercambio con Sáez y Lamana sumando para las suyas. Se hizo grande en la pintura entonces Diagne, sumando primero desde cuatro metros y más tarde más cerca del aro, anotando seis puntos (67-62, min. 37) que obligaban a Estopà a parar el partido. Logró La Cordà de Paterna anular esa desventaja con una canasta de Lamana y un triple, cómo no, de Sáez, que dejaban todo por decidir en los dos últimos minutos. Pero ahí fueron mejores las locales. Masià devolvía a su equipo la delantera en el luminoso, la defensa zonal funcionaba y el cuadro valenciano no conseguía atacar fácil, aprovechando Brown para volver a poner el +5, que Pocek elevaría hasta los siete puntos de ventaja (74-67) restando apenas 30 segundos. Y aunque el vinculado de Valencia Basket sumó cinco puntos, con un triple de lejano de Germán sobre la bocina incluido, la victoria se quedó en Estepona para afrontar las cortas vacaciones de Navidad con una sonrisa y un balance de siete victorias y ocho derrotas en la primera vuelta liguera.

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 74 (15-14-20-25): Brown (21), Cases Rey (2), Masià (6), Azkue (3) y Pocek (18) -cinco inicial-, Okafor (-), García (0), Matoso (7), Vera (-), Aleksic (0) y Diagne (8).

La Cordà de Paterna 72 (16-20-15-21): Che (10), Lamana (10), Sáez (10), Germán (16) y Kalenik (13) -cinco inicial-, López (3), Djiu (4), Monclova (4), y Rivas (2).