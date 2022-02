El CAB Estepona afronta un complicado derbi en Granada (19:00)

Después de regresar a la senda de la victoria, y no de manera sencilla, tras el tropiezo sufrido en el País Vasco ante Iraurgi ISB, el conjunto entrenado por Antonio Pernas encara el tercio final de competición con el primero de los cinco encuentros ante los rivales que le anteceden en la clasificación. Con cuatro victorias de margen sobre el décimo clasificado, el primero que no disputa play off, la presencia en las eliminatorias por el ascenso parece encarrilada, pero es el momento de demostrar si se puede competir por ser cabeza de serie y tener el factor cancha a favor en el cruce previo a la Final Four.

Una visita al Palacio de los Deportes de Granada para jugar ante el RaCa siempre es complicada, más aún teniendo en cuenta que allí solo ha podido vencer esta temporada Celta Zorka Recalvi (61-63) allá por el mes de octubre. Si a ello se le suma que el equipo dirigido por Maribel Piñar es ahora mismo el más en forma de la competición con seis victorias al hilo y que su última derrota fue en Zamora (71-70) en un partido disputado en diciembre, queda claro el nivel de exigencia que será necesario este sábado, a partir de las 19:00 horas, si se quiere regresar a Estepona con el decimocuarto triunfo de la temporada.

Saúl de la Torre, segundo entrenador del equipo de Liga Femenina Challenge, definió al Manuela Fundación RaCa como “el conjunto más en forma de la liga y haber ganado al Barça CBS en casa lo demuestra”. El preparador jiennense dejó claro que el partido pasa por no permitir que el bloque nazarí esté cómodo y lleve el partido a su terreno: “Cuando juegan a su ritmo, a día de hoy, son imparables. Viajamos a Granada sabiendo que no podemos dejarlas correr y que hay que defender como si no hubiera un mañana”.

El equipo de la ciudad de la Alhambra es el segundo con menos derrotas de la liga, con un balance de 16-5 y un encuentro menos disputado que los tres conjuntos que le preceden en la tabla, por lo que en caso de ganar ese partido pendiente serían segundas en la clasificación. “Tienen una plantilla muy completa que, desde la baja de Shannon Coffee, ha potenciado su identidad aún más al no tener una jugadora interior grande: todas corren, todas cambian en defensa y eso es una virtud que te saca de partido”, explicaba De la Torre sobre el bloque que entrena Piñar.

Centrado ya en el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, el preparador aseguraba que ambos son “dos equipos que jugamos rápido y ambos sabemos cuáles serán los planes de partido”, por lo que “lo importante para nosotras es evitar que nos castiguen al contrataque después de robos ni podemos permitir que nos dominen el rebote”, decía. Un bloque que crece desde la defensa y con mucha amenaza exterior Números en mano podría parece que Manuel Fundación RaCa y CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol son equipos similares: dos de las mejores ofensivas de la liga (69,4 y 74,2 puntos por partido), dos de los mejores porcentajes de triples (33,3 y 35%) y dos de los tres equipos que más asistencias promedian (15,2 y 16,6). Pero más allá de las frías estadísticas hay diferencias, que también se ven en cifras: el conjunto narazí es el mejor defensor de la liga, funcionan como un bloque donde cada jugadora sabe cómo debe actuar ante cualquier desajuste y a partir de ahí crean su juego, intentando correr y compartiendo el balón en estático, siendo el lanzamiento exterior una de sus principales armas, por volumen y acierto.

Precisamente la defensa siempre ha sido la seña de identidad de este equipo, que en la presente temporada ha dado un salto de calidad ofensiva con fichajes de renombre como Helen Nauwelaers, Andrea Boquete, Patricia Benet o Julieta Mungo, lo que les hace ser a día de hoy, con un balance de 16-5, aspirantes a todo, como demostraron derrotando al Barça CBS (74-68) en su último encuentro como local. El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol deberá tratar de sacar ventaja en la pintura, pues las granadinas han sufrido la baja de la pívot norteamericana Shannon Coffee y la boricua Sofía Roma se encuentra en proceso de desvinculación con la entidad, según informó el propio club. Compartir el balón, hacer un juego rápido y encontrar ventajas serán las claves si las de Antonio Pernas quieren sumar su primera victoria contra RaCa, que ya la pasada temporada venció en los dos duelos entre ambos conjuntos y en la actual hizo lo propio en el Pineda en un final ajustado.