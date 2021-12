El CAB Estepona cierra en Navarra 2021 (20:30)

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, pero con el difícil trabajo de lograr una victoria a domicilio tras vencer en una cancha que nadie lo había hecho antes. Así afronta el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol el encuentro de este martes ante Osés Construcción Ardoi, el primer rival del equipo esteponero en esta nueva liga allá por el mes de septiembre.

El partido se disputará en el Polideportivo Municipal de Zizur Mayor a las 20:30 horas, siendo el último agendado de toda la categoría antes de la llegada de 2022. El equipo entrenado por Antonio Pernas, que llega en perfectas condiciones físicas después de recuperar en Madrid tras su última victoria y entrenar antes de partir hacia el norte de la Península, tiene un primer objetivo de jugar como sabe ante un rival que se caracteriza por su defensa. El segundo es lograr la victoria, lo que supondrían despedir 2021 con un balance de 9-7. Y por último, tratar de ganar por más de ocho puntos, que fue la renta que logró el conjunto navarro en el Pineda, donde una zona se le atragantó al equipo de la Costa del Sol tras ir venciendo por más de una decena de puntos.

Antes de partir el viernes rumbo al primer encuentro de esta gira, Saúl de la Torre no se olvidó de hablar de Osés Construcción Ardoi, al que definió como “un equipo muy peleón que nunca se da por vencido” aunque vaya por detrás en el marcador. “Siempre se engancha a los partidos gracias a una defensa muy dura”, explicaba. Y es que ese control del ritmo de juego atrás les llevó la pasada campaña a ser segundos en el Grupo A de Liga Femenina 2 y poder disputar la fase de ascenso. “Va a ser un partido complicado. Ellas juegan los dos encuentros en casa, mientras que nosotras tenemos que desplazarnos y tenemos menos tiempo para preparar un partido que sabemos que va a ser diferente al de Alcobendas”, comentaba de la Torre, que fue muy claro al hablar del club navarro: “Tienen mucho potencial por dentro, corren mucho y defienden muy agresivo”.

Mucho ha cambiado el conjunto esteponero desde entonces, pero la esencia sigue siendo la misma: un equipo hecho para pelear por los puestos altos de la tabla y con un marcado juego ofensivo. También hubo cambios en la plantilla de Osés Construcción Ardoi, y es que José Javier Unzué sumó durante la primera vuelta a Marcy Gonçalves. La internacional portuguesa, y ex de ADBA, llegó procedente de la segunda división italiana para sumar rotación al equipo navarro. A pesar de eso, sigue siendo un equipo con una seña de identidad que les acompaña desde hace años: la defensa. Evitar caer en su ‘telaraña’ es condición sine qua non para poder hacer el juego que las visitantes despliegan habitualmente. Será un duelo con dudas hasta el último momento, ya que el pasado sábado Osés Construcción Ardoi disputó el encuentro sin tres de sus jugadoras: Itziar Arregui, Iranzu Echeverría y Alazne Vicente, sobre las cuales el conjunto navarro no ha emitido ningún tipo de noticia y su ausencia de nuevo dejaría la rotación local en nueve jugadoras, si bien Sabela García y Andrea Vázquez apenas cuentan con oportunidades.