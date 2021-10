El CAB Estepona intenta pescar en Mataró (16:00)

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol pone rumbo a Cataluña por segunda vez esta temporada, en esta ocasión para medirse al Advisoria Mataró Maresme en el encuentro que abrirá la sexta jornada de la Liga Femenina Challenge. El partido será en el Polideportivo Eusebi Millán, a las 16:00 horas y podrá verse en directo por Canal FEB. El conjunto mataronense, que jugó la fase de ascenso la pasada campaña, cuenta con una plantilla renovada casi en su totalidad, con la única continuidad de Laura Arias.

Ambos equipos han visto cómo el integrante del banquillo en el inicio de temporada ya no continúa. Mientras Antonio Pernas tomó el relevo de Bea Pacheco la pasada semana en el conjunto esteponero, este mismo jueves el equipo de Mataró anunciaba la destitución de Jordi Vizcaino tras cuatro temporadas, quien aún no tiene como sustituto y todo apunta a que quien dirigirá el encuentro será Juanjo Campos, que era su ayudante y seguirá en el club.

El balance de Advisoria Mataró Maresme es de cero victorias y cinco derrotas, todas ellas abultadas a excepción de su visita a Plasencia para medirse al CP Miralvalle (51-48), mientras que las dos victorias y tres derrotas del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol le sitúan a tiro de los puestos de playoff y habiendo jugado ya ante uno de los favoritos de la competición, el Recoletas Zamora.

El técnico madrileño analizó el encuentro ante Advisoria Mataró Maresme, en el que no podrá contar con la ala-pívot Marina Markovic. “Estamos en una especie de pretemporada corta, intentando que las jugadoras vayan cogiendo detalles y sensaciones”, explica Pernas, que asegura que “el trabajo diario es excepcional” y las jugadoras “están muy concentradas para sacar la victoria en Mataró”. El entrenador del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol está convencido que en la Liga Femenina Challenge “cualquiera puede dar la sorpresa”, aunque alega al “oficio”, la “veteranía” y la “calidad” para buscar una nueva victoria. “Nuestro juego interior, por calidad, debe darnos mucho en varios partidos; además, recuperamos a Maja Stamenkovic, que tiene muchas ganas de demostrar la calidad que tiene, y evidentemente en este partido tenemos ventaja por dentro”, explica.

Advisoria Mataró Maresme, un equipo en construcción

El conjunto catalán ha sufrido un gran crecimiento en los últimos cuatro años de la mano de Jordi Vizcaino, que esta temporada tuvo que recomponer la plantilla casi en su totalidad contando con varias jugadoras sin experiencia en competiciones FEB y habiendo sufrido algún revés como la no llegada de la interior camerunesa Victoria Ndoli. En la presente temporada son el equipo menos anotador de la categoría, con tan solo 49,4 tantos por partido, lo que les obliga a plantear duras defensas para tratar de competir los encuentros.

En los últimos encuentros no han podido contar con la interior finlandesa Aijanen por lesión, si bien el club no ha notificado qué le mantiene lejos de las pistas y aunque no parece que vaya a reaparecer en este encuentro, es una incógnita. El equipo cuenta con la dirección de Lula Roig, después de que la base-escolta, formada en Femení Sant Adrià, completara su ciclo universitario y está siendo una de las jugadoras más destacadas en este inicio liguera; a su lado estará la joven hispanosuiza Stephanie Martínez, que llegó este verano procedente del Barça CBS. La línea exterior está compuesta por la finesa Sara Rokkanen, internacional con su país y con experiencia en Liga Femenina Endesa, donde fue cortada; Camila Martínez, hermana mayor de la base y una tiradora fiable; Paula García, otra jugadora muy joven procedente del Barça CBS, y Laura Arias, la única que continúa en el equipo de la temporada pasada. Por dentro, Gedna Capel, internacional en categorías de formación con España, Bintou Lo, la hermana menor de la jugadora de Avenida Nogaye Lo, y Clara Solé llevan el peso, completando la rotación otra jugadora de corta edad como Alba Rovira.