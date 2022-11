El CAB Estepona juega en Alcobendas (19:00)

Un animal herido siempre es más peligroso. Esa es la mentalidad con la que las jugadoras del CAB Estepona, entrenadas por Pablo Bernabé, deben afrontar el encuentro de la jornada séptima de la Liga Femenina Challenge que les lleva al norte de Madrid directamente desde Zamora, sin pasar por casa. Momento para sacar la garra y convertir el revés en impulso para asestar el siguiente golpe en una pista complicada pero donde ya vencieron la temporada pasada, siendo el primer equipo que lo conseguía en el curso liguero.

Vantage Towers Alcobendas enlaza dos derrotas seguidas con un denominador común: la ausencia de la estadounidense Rachel Howard, su máxima anotadora y referente exterior, lo que ha provocado que el equipo no llegara a 60 puntos anotados en ninguno de los dos partidos. Si la escolta será de la partida o no es una incógnita, pues el equipo entrenado por Julián Sánchez no ha emitido información alguna, pero esté o no entre las 12 jugadoras disponibles no debe cambiar la mentalidad y el objetivo del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol: demostrar que pueden ganar a cualquiera, tanto en casa como fuera.

El técnico del conjunto costasoleño fue claro en la previa del encuentro: “Llegamos regular. Ya no por el partido de Zamora, que fue un palo duro de asumir, sino porque contamos con la baja de varias jugadoras por una infección de la que desconocemos el origen y hasta poco antes del encuentro no sabremos con quién y cuántas jugadoras podremos contar, por lo que estamos teniendo que modificar el plan de partido inicial”.

Centrado en el rival, Bernabé apuntó a Rachel Howard como “una referente”, si bien considera “un error” centrarse en una sola jugadora, pues “tienen diferentes recursos y están llamadas a estar arriba”, como ya ocurrió la pasada campaña. El técnico maleno señaló que será importante “dejar por debajo de sus números habituales” a las jugadoras importantes de Vantage Towers Alcobendas, sin olvidarse de la amenaza exterior del equipo del norte de Madrid: “Es muy difícil competir con un conjunto que depende mucho del triple si tienen el día; encajar dos o tres consecutivos puede ser duro, aunque si los fallan da ventaja al rival”.