El CAB Estepona recupera el partido aplazado de la jornada 1 en Melilla (20:00)

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol disputa este miércoles (20:00 horas, CanalFEB) el partido aplazado en su momento por la presencia de Aminata Traore en el Mundial con la idea de sumar una nueva victoria en Melilla.

Seguir creciendo en ambos lados de la cancha en busca de la mejor versión del equipo, ese es el objetivo del bloque entrenado por Pablo Bernabé, además de sumar la quinta victoria de la temporada, en su visita a la ciudad autónoma de Melilla para medirse a Melilla Sport Capital La Salle, actual colista de la LF Challenge con una sola victoria pero con un plantel y un presupuesto para estar mucho más arriba en la tabla clasificatoria, por lo que no valdrá relajarse si se quiere volver del Guillermo García Pezzi con una victoria.

Al tratarse de un encuentro aplazado, Pablo Bernabé no podrá contar con Absa Diaw, pues la senegalesa fue dada de alta en la FEB con fecha posterior a la que se debía celebrar el encuentro, perteneciente a la primera jornada de liga y aplazado porque la jugadora del cuadro local Aminata Traore se encontraba en Australia con su selección.

El técnico maleno asegura que se trata de “una salida muy complicada”, ya que Melilla Sport Capital la Salle es “un equipo que en su casa lo hace muy bien y la clasificación engaña, pues están peleando casi todos los partidos”, apuntando que no deben relajarse: “No podemos caer en el error de pensar que es un partido fácil”.

El balance de una victoria y ocho derrotas hace al cuadro lasaliano “un equipo necesitado” lo que, en palabras de Bernabé, puede provocar “ansiedad”, que “puede motivar en exceso pero también jugar malas pasadas”, lo que convierte éste en un partido que “será duro”. En lo relativo a su equipo, el entrenador comenta que están tratando de “recuperar a las jugadoras tocadas y alguna que está pasando por un proceso gripal” y que espera “poder contar con el mayor número posible para el partido”.

La máxima anotadora de Melilla Sport Capital La Salle es Bojana Stevanovic, con 12,1 puntos, además de 6,4 rebotes, siendo una jugadora que puede actuar tanto en la posición de alero como ala-pívot; tras ella, la tinerfeña Laura Fernández está firmando 9,8 puntos, 3,1 rebotes y 2,9 asistencias. Como equipo proponen un ritmo alto y juego alegre y, al igual que el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, adolece de problemas en defensa, encajando más de 73 puntos por choque.

Continuidad del bloque con algunos retoques

El equipo entrenado por Pauli Puerto rozó el ascenso la pasada campaña, en su cancha, pero un triple de Alba Peña en la prórroga y sobre la bocina dejó al cuadro lasaliano sin el objetivo de la temporada. Durante el verano, ante la imposibilidad de Campus Promete para competir en las dos primeras categorías del baloncesto femenino nacional, lograron una plaza en LF Challenge. A partir de ahí el equipo melillense renovó al grueso de la plantilla: la ex del CAB Laura Fernández, Nuria Ríos, la malagueña Ana Jiménez, la internacional brasileña Alana Gonçalo, la serbia Bojana Stevanovic, Isa Mbomio y la internacional maliense Aminata Traore, por quien se aplazó el partido en su momento pero que será baja por lesión durante toda la temporada.

Una vez con la columna vertebral del equipo renovado, lograron la cesión de la máxima anotadora nacional de la liga la pasada campaña, la almeriense Conchi Satorre, aunque la jugadora pidió abandona la disciplina lasaliana hace unas semanas. Firmaron a la jugadora local María Torreblanca, gran tiradora y ex de Unicaja; a la internacional nigeriana Sarah Imovbioh, una gran reboteadora y con experiencia al más alto nivel; y a la serbia Marta Vulovic para dar rotación interior. Ante la salida de Satorre ficharon a la valenciana Patri Benet, que no podrá disputar este encuentro al no tener ficha con el equipo en la fecha inicial del partido.