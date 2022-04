Al CAB Estepona le toca la heroica en Alcobendas

Repetir algo que ya hizo meses atrás. Ese es el fin que persigue el conjunto entrenado por Antonio Pernas este sábado, desde las 19:00 horas y en un encuentro que podrá seguirse a través de CanalFEB. Después del 60-68 que refleja el marcador de esta eliminatoria de 80 minutos en el ‘descanso’ de la misma toca cambiar de escenario. El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol buscará reponerse en el Antela Parada de uno de esos partidos en los que estuvo lejos de su nivel pero con su anterior visita al pabellón de la ciudad del norte de Madrid en la retina: 66-80 fue entonces el tanteo, allá por diciembre y con una plantilla en la que aún no estaban Laura Stockton, Yaya Diop o Marta Miscenko.

Tercer partido en tres semanas ante el mismo rival y poco queda ya por analizar al cuadro dirigido por Julián Sánchez, un equipo muy dependiente del tiro exterior, cuya defensa es clave y que en la pintura sufre ante la mayor presencia del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol. Una eliminatoria que se decantará a favor del equipo que logre imponer sus fortalezas y que a pesar de ser la que parte con mayor diferencia de las cuatro este sábado, está por decidir.

Saúl de la Torre, segundo entrenador del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol no escondió que en el seno del equipo eran “conscientes” de que “este escenario podía ocurrir”, como tampoco oculta que el equipo “ha reaccionado bien tras la derrota y está entrenando con mucha intensidad” de cara a los segundos cuarenta minutos de eliminatoria. “Sabemos que levantar ocho puntos nos va a costar, pero no es algo imposible. Debemos salir al Antela Parada con la mentalidad de que se puede ganar, que la eliminatoria es remontable y que se puede estar dentro de una semana en la fase de ascenso de Alcantarilla”, aseguraba el jiennense en declaraciones previas al viaje hacia la Comunidad de Madrid.

En el seno del primer todo el mundo es consciente de que “es un partido de 80 minutos” y se parte hacia Alcobendas sabiendo que en casa no se vio “el mejor baloncesto del equipo y que el margen de mejora, ajustando alguna cosa sobre la que se han estado trabajando, subiendo un poco la intensidad y mejorando la defensa se puede dar la vuelta a la eliminatoria”.

Poco queda por diseccionar del rival de este sábado pero, aún así, De la Torre definió a Vantage Towers Alcobendas como “un equipo que aprieta muy bien las líneas de pase”, algo un escenario ante el que le “cuesta” al CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol. “Hemos trabajado sobre ello y estamos concienciadas de que la fluidez de balón y el que todo el mundo esté implicado en el juego es una de las claves para el encuentro”, comentaba el segundo entrenador del equipo.

Una de las claves será “mantener la cabeza fría” y es que, como apunta De la Torre, “los encuentros ante CB Alcobendas son un constante arriba y abajo y que en pocos minutos pueden pasar de -8 a empate” y es que es una realidad que el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol es “un equipo de rachas y, por tanto, habrá que cortar las malas, si las hay, y alargar las buenas”. Así, el equipo viaja a Madrid con el objetivo de “competir el partido” y el cruce para tratar de acceder a la Final Four. “No será un fracaso si no se logra pasar la eliminatoria ante un equipo que ha quedado por delante en la clasificación y tiene factor cancha a favor. Lo que tenemos es que dar lo mejor de nosotras”, aseguraba De la Torre.

El equipo no contará con el aliento in situ del Pineda, pero eso no quita que tendrán apoyo desde la distancia. “La gente está volcada con el equipo: nos paran para darnos ánimos por la calle. La gente de Estepona está volcada con el baloncesto, no solo para ver al Liga Femenina Challenge se llenan los pabellones, también con la cantera. Es un partido que no solo jugamos la expedición que viajamos a Madrid, también toda la ciudad y eso el equipo lo nota y lo siente”, relataba el jiennense ante un partido para la historia del deporte esteponero y malagueño, pues podría ser la primera vez que un equipo de la provincia se encontrara a tan solo dos victorias de ascender a la máxima categoría del baloncesto nacional.