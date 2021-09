CB Marbella-CAB Estepona, final de la Supercopa Málaga

Primer partido oficial de la temporada 2021-2022 para el CB Marbella, que en plena pretemporada se jugará el titulo de Supercopa con el CAB Estepona de Liga EBA el próximo jueves a partir de las 19:00 horas en el Pabellón Carlos Cabezas. El conjunto azulón jugará por primera vez ante su afición en un pabellón marbellí para el que no queda ni una invitación disponible.

Tras ganar el pasado domingo al Baloncesto Xerez CD, el conjunto entrenado por Rafa Piña se medirá a los vecinos del CAB Estepona que llegan en una buena dinámica de juego y de resultados. Tras superar una difícil ronda previa de competición, se plantan en la final para poner las cosas muy complicadas a un CB Marbella que tal y como explica el técnico marbellí “no llegamos en nuestro mejor nivel físico porque apenas hemos jugado un partido de pretemporada. Han sido muchos entrenamientos seguidos sin descanso y las piernas están muy cargadas”. No obstante, señala que “es un torneo nuevo y queremos ganarlo. Intentaremos hacerlo lo mejor posible porque es además en nuestra pista. CAB Estepona no nos lo va a poner fácil y saldrán con mucho más ritmo que nosotros”.

Aunque ya jugaron con la elástica azulona en Jerez, debutarán en partido oficial los nuevos fichajes del equipo. Será la primera puesta en escena de todos ellos. Ilusión no les falta a ninguno, tal y como indica Lazar Mutic en la previa del encuentro. “Tenemos muchas ganas de empezar a competir y esta Supercopa la queremos dejar en casa. Es cierto que físicamente no estamos al 100%, pero eso no nos va a impedir ir a competir con todo lo que tenemos. Aunque sea pretemporada queremos ganar y seguir con buenas sensaciones”.

El encuentro tendrá un tinte especial tanto para el CB Marbella como para CAB Estepona, y es que servirá como homenaje a Manu Núñez, jugador que creció con la elástica del conjunto azulón desde la categoría baby y que jugó en junior con los esteponeros. El canterano, recientemente fallecido, tendrá su merecida ovación por parte de la que ha sido, es y será siempre su casa. Está programado un minuto de silencio antes de iniciarse el partido y se celebrará un acto en su memoria al que acudirá su familia.

Tal y como informan FAB Málaga y Diputación de Málaga, se recomienda a todos los asistentes al encuentro que acudan con tiempo de antelación para evitar aglomeraciones en las inmediaciones del Pabellón Carlos Cabezas.