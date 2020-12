El CB Marbella recibe al Juaristi con la plantilla al completo

Que el ritmo no pare para el CB Marbella, que este sábado jugará su tercer partido en seis días pero esta vez en el Carlos Cabezas de Marbella. Tras las derrotas del domingo y martes ante Círculo Gijón Baloncesto y Grupo Alega Cantabria, los azulones reciben en su pista a otro de los equipos que no se bajan de la zona alta de la tabla. Con cinco victorias, cuatro de ellas de manera consecutiva, Juaristi ISB (18:00 horas) se presenta en la Costa del Sol como cuarto clasificado, pero con un partido menos que el primero y muy buenas prestaciones hasta el momento.

Será un partido entre dos equipos que atesoran mucha juventud en sus filas, pero también mucha calidad. Será un duelo por todo lo alto al que quizá el CB Marbella llega con más urgencias que los vascos por los últimos resultados. Para este partido Rafa Piña recupera a Pablo Ibáñez, ausente en las dos últimas jornadas por molestias en el pie. El malagueño, que no pudo viajar con el equipo en los últimos días, ya se encuentra en plenas condiciones y será de la partida. Contará Rafa Piña con toda su artillería ante un equipo “muy aguerrido, que quizá no tiene los jugadores tan importantes que tenía la temporada pasada pero que este año sin grandes estrellas en el equipo tienen una plantilla muy dura. Cualquiera puede anotar y tenemos que estar muy atentos y concentrados”. El técnico se plantea este partido de una manera clara. Es un envite clave para los suyos y será importante sacar la victoria. “Para nosotros es un partido importante. Tenemos que volver a encontrar las buenas sensaciones que no hemos llegado a conseguir del todo tras las cinco semanas de parón por el tema del Covid. En las dos últimas derrotas sí hemos jugado con buen ritmo en algunos momentos, pero en el último cuarto nos hemos venido abajo. El objetivo es ganar y recuperar sensaciones que seguro que volverán”.

Por parte del equipo vasco, el equipo renovó este verano hasta cuatro jugadores del año pasado: Ibon Guridi, Beñat Hevia, Ierai Aizpitarte y Manex Ansorregui. Con ello, llegaron varios nombres para encajar las piezas de un puzzle muy competitivo formado para que Iñaki Jiménez le saque el máximo rendimiento. Hasta la fecha no le va mal, lo dicen los números. Cinco triunfos en seis partidos donde el americano Kevin Buckingham se está destapando como la figura del equipo. A pesar de rozar los 2 metros se mueve en la pintura con una soltura que hace daño a los rivales. Junto a él, el exterior ruso Pavel Savkov, cedido por Baskonia, y el interior chileno Manny Suárez, forman la columna vertebral de un conjunto sin grandes nombres pero con mucho trabajo detrás. Cualquiera puede llevar la voz cantante en ataque y en defensa se multiplican a la hora de cerrar su canasta, destacando en este apartado Manny Suárez, que con diferencia es el máximo reboteador del equipo.

Así, no será presa sencilla para el CB Marbella, que aún sin estar al 100% se ve capaz de romper su racha de resultados negativos y quiere empezar a sumar para acabar el año 2020 en las posiciones altas de la tabla. El encuentro, que se jugará a las 18:00 horas, volverá a ser a puerta cerrada por las restricciones sanitarias por la pandemia Covid19, pero podrá seguirse en directo a través de CanalFEB.