El CB Marbella buscar cortar la racha en Salamanca (19:00)

Una nueva jornada de LEB Plata espera al CB Marbella este jueves. Antes de disputar el partido correspondiente a la novena jornada de competición, el conjunto azulón viaja hasta Salamanca para recuperar el partido aplazado del pasado 31 de octubre ante Aquimisa Carbajosa. No llegan en la mejor racha de resultados los marbellíes, que sin embargo se encuentran con la moral muy alta y con la confianza plena de que este fin de semana vuelvan a llegar a victorias. Tras tres derrotas seguidas saben que no pueden seguir pasando fechas para ascender en la clasificación y tras una buena semana de trabajo en pista el objetivo es muy claro en esta nueva doble salida.

El jueves espera en el Polideportivo Municipal de Carbajosa un peligroso conjunto salmantino que a pesar de ser un recién ascendido de Liga EBA está mostrando un buen nivel en la competición en este inicio liguero. Sin nombres que sobresalgan y sin estrellas que señalar, es Aquimisa Carbajosa es un conjunto muy bien formado que compite cada encuentro sin importarle a qué rival tiene enfrente. Su fuerte, la profundidad de una plantilla en la que cada miembro aporta su granito de arena para sumar triunfos sin importar los números personales. A las órdenes de Jesús Gutiérrez, es una de las plantillas más jóvenes de la LEB Plata y su juego es eléctrico, rápido y muy seguro. La defensa volverá a ser su fuerte para no dejarse tumbar y ahí el CB Marbella tendrá que tener las ideas muy claras. Tal y como explica Rafa Piña en la previa del encuentro, “Aquimisa es un rival muy peleón en el que no sobresale ningún jugador. Todos aportan y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos porque no podemos centrarnos en nadie en concreto. Es un proyecto joven con un entrenador que sabe lo que hace y están haciendo un buen baloncesto”. Para técnico marbellí el equipo está “muy mentalizado en el trabajo que estamos haciendo. Está claro que nadie quiere perder tres partidos seguidos, pero sabemos donde fallamos y tratamos de corregirlo. El equipo está bien, con muchas ganas de volver a ganar y veo a los chicos muy animados. Eso es buena señal”.

Para este partido el CB Marbella contará con todos sus efectivos a excepción de Pablo Sánchez, que está con Unicaja y que la pasada semana disputó varios minutos con el primer equipo en la victoria de los de Luís Casimiro ante UCAM Murcia. Pablo Ibáñez, el único con problemas físicos, ya jugó ante Juaristi y se encuentra en perfectas condiciones por lo que viajará y será de la partida. El equipo viajó el jueves de madrugada para llegar a Salamanca por la mañana, realizar una leve sesión de tiro y marcharse al hotel a almorzar y descansar para el encuentro, que se jugará a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal de Carbajosa, desde donde partirá el viernes hacia Amorebieta para enfrentarse el sábado a Zornotza en el Polideportivo Larrea (18:30 horas).