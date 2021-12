El CB Marbella colapsa y cae ante el Grupo Alega (49-63)

El CB Marbella cerró 2021 con una derrota en el Carlos Cabezas ante el Grupo Alega Cantabria (49-63). El equipo de Rafa Piña colapsó en el tercer cuarto (sólo seis puntos anotados) tras irse arriba al descanso (31-30) y ya no pudo levantar la losa. Se encajó una derrota que deja al equipo marbellí con un balance de 3-7, en la cola de la clasificación porque no se remonta con victorias. Lazar Mutic, con 10 puntos y 12 rebotes, fue el jugador más destacado en los marbellíes. Taylor Cameron sumó 12 tantos y cuatro rebotes. Faltó anotación en un equipo que metió sólo un 10% de triples (3/30), algo que lastró bastante.